Nacional y Medellín pierden figura para la final de la Copa BetPlay
La final paisa tendría algunas bajas en los equipos por sanciones de Dimayor.
Una nueva edición de la Copa BetPlay está a punto de llegar a su fin y los protagonistas serán nada más y nada menos que Atlético Nacional e Independiente Medellín, dos de los equipos más grandes de Antioquia y del Fútbol Profesional Colombiano.
El 'verde paisa' dejó en el camino a América de Cali, mientras que el 'poderoso de la montaña' avanzó despidiendo a Envigado en las semifinales. Ahora llegan los últimos 180 minutos de la competencia para definir al campeón, pero ambos tendrán que asumirlo con una baja sensible cada uno.
Nacional y Medellín se desarman para la final de la Copa BetPlay tras sanción
Se empieza a palpitar una nueva final de la Copa BetPlay, un encuentro que se ha visto muy poco en el Fútbol Profesional Colombiano, pero que cuenta con dos escuadras históricas y campeonas como lo son Nacional y Medellín.
Las expectativas frente a estos últimos dos partidos del torneo son bastante altas por el gran presente deportivo con el que cuentan ambos clubes que también estarán en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. Aunque no todo el panorama es positivo para Diego Arias y Alejandro Restrepo, ya que cada uno tendría la ausencia de un jugador importante para la final.
En el caso de Medellín, será Brayan León, el delantero de 25 años el que no estará presente en el partido de ida, ya que debe aun una fecha de sanción tras la suspensión de tres jornadas que recibió en la primera semifinal ante Envigado. Mientras que en el conjunto 'verdolaga' será Simón García quien no esté presente, todavía por confirmar si en ambos partidos o solo el de ida, tras recibir cartulina roja en el juego de vuelta de las semifinales vs. América de Cali.
¿Cuándo será la final de la Copa Betplay?
Hasta el momento la Dimayor no ha confirmado la programación oficial para los dos partidos que definirán al campeón. No se ha anunciado la fecha ni el horario de los encuentros, y el organismo rector del fútbol profesional colombiano no ha emitido comunicación formal con el cronograma de la final. La información disponible se limita a la conformación de la llave y a los equipos participantes, mientras se espera el comunicado que establecerá los detalles logísticos y deportivos.
