Nacional y Medellín pierden figura para la final de la Copa BetPlay

Una nueva edición de la Copa BetPlay está a punto de llegar a su fin y los protagonistas serán nada más y nada menos que Atlético Nacional e Independiente Medellín, dos de los equipos más grandes de Antioquia y del Fútbol Profesional Colombiano.

El 'verde paisa' dejó en el camino a América de Cali, mientras que el 'poderoso de la montaña' avanzó despidiendo a Envigado en las semifinales. Ahora llegan los últimos 180 minutos de la competencia para definir al campeón, pero ambos tendrán que asumirlo con una baja sensible cada uno.

Nacional y Medellín se desarman para la final de la Copa BetPlay tras sanción

Se empieza a palpitar una nueva final de la Copa BetPlay, un encuentro que se ha visto muy poco en el Fútbol Profesional Colombiano, pero que cuenta con dos escuadras históricas y campeonas como lo son Nacional y Medellín.

Las expectativas frente a estos últimos dos partidos del torneo son bastante altas por el gran presente deportivo con el que cuentan ambos clubes que también estarán en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. Aunque no todo el panorama es positivo para Diego Arias y Alejandro Restrepo, ya que cada uno tendría la ausencia de un jugador importante para la final.