"No estoy destrozado, la copa quedó en buena manos": Comesaña tras perder la Copa BetPlay

Junior de Barranquilla perdió el título de la Copa BetPlay después de ser superado 1-2 por Millonarios en el marcador después del partido de vuelta que se disputó en el estadio El Campín.

Al término del encuentro, el director técnico Julio Comesaña aseguró que no quedó insatisfecho luego del compromiso por el rendimiento de sus dirigidos y porque el campeonato "quedó en buenas manos".

"No me voy insatisfecho con el equipo, porqué en un campo para nosotros más difícil todavía, con un rival que la Copa queda en buena mano porque hizo un trabajo que todo el mundo ha elogiado".

El estratega 'rojiblanco' se refirió a los dos goles que recibió su equipo.

"Hoy nos ganan con dos errores inconcebibles de nosotros. El penal es una jugada insólita y el otro, cuando uno se sale de la cancha es para no volver, pasa seguido. Entonces se puede salir de la cancha en una situación así de extrema. Esas cosas, esos pequeños detalles hacen que ocurran cosas que no podían ocurrir".

Por qué no fue titular Carlos Bacca

"Bacca no era para ingresar en lo que íbamos a hacer nosotros. A Él hay que llevarle la pelota".

Puede Junior ser campeón de Liga

"Hay que quedar campeón cuando uno está preparado para quedar campeón. Sé cómo llegamos acá y en que circunstancias. Lo peleamos y lo ganó Millonarios. La gente cuando un pierde siempre está mal. Cuando uno pierde los mejores son los que no jugaron. El significado de regalar el partido no sé a donde apunta. Cometimos dos errores garrafales, eso es cierto, pero no vi al equipo parado, los vi luchando a todos, lo intentamos todo el tiempo".