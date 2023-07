"No fue bueno para nosotros": Bodhert lamenta las bajas que tuvo Santa Fe en la derrota ante Cali

A Independiente Santa Fe se le fue la victoria de las manos luego de la derrota sufrida en su visita a Deportivo Cali por los octavos de final de la Copa Betplay. Un gol de Luis 'Chino' Sandoval al último minuto le permitió a los azucareros quedarse con el marcador por 2-1.

Los cardenales se fueron adelante con el gol de Rubén Manjarrés. Sin embargo, Cali no bajó los brazos y tras una intensa lucha logró darle vuelta al resultado a expensas de un Anthony Silva que se hizo figura atajando varias situaciones de gol.

Tras el compromiso, Hubert Bodhert, técnico del equipo capitalino, se mostró inconforme por el resultado y por el nivel mostrado por el equipo: "El juego no fue bueno para nosotros. No me gustó el partido y todavía no tenemos el nivel deseado", reseñó en conferencia de prensa.

Por otra parte, lamentó que el equipo no tuviera cambios en ciertas posiciones: "Extremos no teníamos y no había otros jugadores para esas características. Jersson González está con la Selección Colombia y a (Emerson) Batalla no lo pudimos inscribir. Eran los hombres idóneos para entrar. En cambio, Cali sí pudo cambiar su equipo y nosotros no. Tuve que soportar el partido con las herramientas que teníamos", puntualizó.

Eso sí, el entrenador cartagenero valoró los buenos momentos que tuvo Santa Fe durante el encuentro. Asimismo, reconoce que la serie está abierta aún cuando el Cali lleva la ventaja en el marcador: "Hay que tener la jerarquía para sacar el resultado. Da molestia perder de la manera en la que se perdió. De todos modos, el resultado nos deja con vida para el partido en Bogotá y allí serán otras condiciones", aseguró.

Por último, Bodhert indicó que Yeison Moreno, quien reemplazó a Hugo Rodallega en esta oportunidad, no se sentía bien en la cancha, por lo que su sustitución obligó a cambiar la estructura de juego.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Cali y Santa Fe?

El partido de vuelta entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali será el próximo 16 de agosto en el Estadio El Campín de Bogotá. Allí, los cardenales esperan dar vuelta al marcador para conseguir el pase a los cuartos de final.

