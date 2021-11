"No podemos conformarnos": Alejandro Restrepo, técnico de Nacional

Alejandro Restrepo, técnico de Atlético Nacional, habló en rueda de prensa luego del contundente triunfo 5-0 ante el Deportivo Pereira por la ida de la final de la Copa Betplay. El equipo 'verdolaga' estuvo como un reloj jugando y superó ampliamente al 'matecaña', razón por la que ya acaricia el título.

Al respecto, el joven entrenador analizó el desempeño de sus futbolistas y se sintió muy satisfecho por haber ejecutado a la medida perfecta el plan de trabajo; sin embargo, dejó claro que espera que sus dirigidos no se confíen nunca.

"Llevamos de la mejor manera el plan de juego, en otros partidos no se está fino o el rival acierta. Pero hoy se hizo un gran partido. Siento que algo que no podemos permitirnos es conformarnos. Tenemos un gran grupo, pero también estamos viviendo el momento, sabiendo lo que podemos llegar a ser. No tenemos techo cuando decidimos dar paso a nuestra idea, respetando a los rivales y al fútbol", dijo ante los medios.

Por otro lado, Restrepo también se refirió a la grave lesión de Baldomero Perlaza, jugador que se fracturó el tobillo y generó un gran impacto emocional a los futbolistas 'verdolagas'. Para el timonel, este hecho pudo afectar directamente el rendimiento del conjunto paisa, pero mentalmente estuvieron muy fuertes.

"No fue fácil manejar un partido desde lo emocional. Estamos contentos, pero esto es una serie y hay que irla a terminarla en Pereira el 24 de noviembre. Llevamos 26 partidos oficiales, más de 100 sesiones de entrenamientos donde muchas son de recuperación. Tenemos metas claras, pero con los pies en la tierra", destacó.

Finalmente, resaltó la actitud y gran campaña del rival, que pese a salir goleado ha dejado una grata imagen en toda la Copa Betplay.

"No es fácil competir en dos frentes, Pereira fue un equipo que jugó varios partidos en fases anteriores y en medio de ese trajín, ellos lo hicieron bien. Seguimos en competencia y les deseamos lo mejor", concluyó.

El partido de vuelta está programado para el miércoles 24 de noviembre desde las 8:00 p.m.