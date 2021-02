"No vamos a jugar la final, vamos a buscar ganar la final": Bolillo Gómez

Deportivo Independiente Medellín y Deportes Tolima definirán este jueves 11 de febrero al nuevo campeón de la Copa BetPlay Dimayor 2020 cuando se enfrenten a partir de las 8:00 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

Previo al partido, Hernán Darío 'bolillo' Gómez, director técnico del conjunto 'poderoso', fue enfático al señalas que sus dirigidos más que jugar la final, van a luchar para ganar el título.

"Una final es muy importante, no siempre se juega. El equipo está completo, bien trabajado, bien físicamente, muy bien en todo sentido. No afecta que no haya público por que sabemos que todos estarán pendientes. No vamos a jugar la final, vamos a buscar ganar la final", afirmó.

Por otro lado, 'bolillo' se mostró orgullo se su grupo de jugadores por la mentalidad que han demostrado desde que asumió como estratega.

"Es un grupo que habla de fútbol, hemos hablado de nuestro trabajo. Me tiene contento el grupo por la forma de pensar", dijo.

En cuanto al estilo de juego de Independiente Medellín, Gómez aseguró que ha tratado de implementarlo en el mes que lleva como entrenador 'poderoso'.

"Hay un trabajo que se trata de mecanizar cada día y llegar a la mejor fórmula para que todo salga muy bien", indicó.

Al ser consultado sobre qué espera de Deportes Tolima, 'bolillo' le dio valor lo que propondrá Medellín y luego describió algunas virtudes del rival.

"Es importante analizar y conocer al Medellín, después sabemos que Tolima es un equipo aguerrido y continúo en su trabajo, tiene un jugador que desequilibra como lo es Jaminton Campaz. Tenemos un trabajo que vamos a intenta imponer", manifestó.

Finalmente, Hernán Darío Gómez aseguró que cuenta con un plantel de "talentosos con orden táctico que tienen claros los movimientos a hacer en el terreno de juego".