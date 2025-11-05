Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 10:36
Oficial: Así se jugará la vuelta de las semifinales de Copa Betplay
La Dimayor confirmó como se jugará la vuelta de las semifinales.
La Copa Betplay entra en su recta final, ya se jugaron las semifinales de ida que dejaron con ventaja a los equipos paisas, Nacional se impuso 4-1 sobre América en el Atanasio mientras que Independiente Medellín logró vencer 1-0 a Envigado en el Polideportivo Sur, lo que dejó a los dos grandes de Medellín como los más opcionados a meterse en la final.
Dimayor confirmó fechas
En un calendario que quedó revuelto después de la suspensión del partido entre América y Chicó por Liga Betplay, la Dimayor por fin confirmó como se jugará la vuelta de las semifinales de Copa en las que América buscará una remontada épica en su estadio y Envigado buscará una clasificación histórica visitando al Medellín.
El partido entre el rojo y la cantera de héroes se jugará el lunes 10 de noviembre en el estadio Atanasio Giradot a partir de las 7:30p.m. y se podrá ver por la señal de Win+.
Mientras tanto Nacional visitará a América el domingo 16 de noviembre a partir de las 5:00p.m. en el Pascual Guerrero y también se podrá ver por la señal de Win+.
🟢 ¡Prográmate para los partidos de vuelta de las 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2025! 👏— DIMAYOR (@Dimayor) November 5, 2025
🔗 https://t.co/e71yfuGmHD#LoDamosTodo pic.twitter.com/kNK9QjVBXy
Los dos paisas en busca de la final
Los equipos paisas están acostumbrando a la ciudad a presenciar finales, ambos equipos viven grandes momentos futbolísticos que hacen soñar con ver un clásico en la final de copa, tanto Nacional como Medellín llegan con ventaja a la vuelta de semifinales, los verdes con una ventaja mucho más amplia pero los rojos enfrentan a un rival inferior.
