Oficial: Así se jugará la vuelta de las semifinales de Copa Betplay

Dimayor confirmó fechas

En un calendario que quedó revuelto después de la suspensión del partido entre América y Chicó por Liga Betplay, la Dimayor por fin confirmó como se jugará la vuelta de las semifinales de Copa en las que América buscará una remontada épica en su estadio y Envigado buscará una clasificación histórica visitando al Medellín.

El partido entre el rojo y la cantera de héroes se jugará el lunes 10 de noviembre en el estadio Atanasio Giradot a partir de las 7:30p.m. y se podrá ver por la señal de Win+.

Mientras tanto Nacional visitará a América el domingo 16 de noviembre a partir de las 5:00p.m. en el Pascual Guerrero y también se podrá ver por la señal de Win+.