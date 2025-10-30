Oficial: Dimayor anunció programación de las semifinales de Copa BetPlay

Una serie de cambios se han presentado en la programación de los partidos que la Dimayor tiene en sus competencias para este segundo semestre del año, todo debido a la imposibilidad de que se juegue el partido entre Boyacá Chicó y el América de Cali, el cual estaba previsto para disputarse en El Campín este jueves 30 de octubre.

La idea de la Dimayor es que todos los equipos estén al día en el calendario para las dos fechas restantes de la Liga BetPlay, por eso, al ver que no se ha podido encontrar sede para el duelo entre el cuadro boyacense y el caleño, han decidido aplazar todos los compromisos de la fecha 19 que se llevaría a cabo este próximo fin de semana.

