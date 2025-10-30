Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 19:56
Oficial: Dimayor anunció programación de las semifinales de Copa BetPlay
La entidad que regula el fútbol colombiano ha cambiado el calendario que tenía establecido.
Una serie de cambios se han presentado en la programación de los partidos que la Dimayor tiene en sus competencias para este segundo semestre del año, todo debido a la imposibilidad de que se juegue el partido entre Boyacá Chicó y el América de Cali, el cual estaba previsto para disputarse en El Campín este jueves 30 de octubre.
La idea de la Dimayor es que todos los equipos estén al día en el calendario para las dos fechas restantes de la Liga BetPlay, por eso, al ver que no se ha podido encontrar sede para el duelo entre el cuadro boyacense y el caleño, han decidido aplazar todos los compromisos de la fecha 19 que se llevaría a cabo este próximo fin de semana.
Dimayor confirmó nuevas fechas para las semifinales de la Copa BetPlay
Al tener espacio este fin de semana, la Dimayor ha decidido adelantar los partidos de ida de las semifinales de la Copa BetPlay, así que los cuatro equipos que disputan esta instancia de la competencia tendrán acción más pronto en sus respectivas llaves.
Así las cosas, la máxima división del fútbol colombiano solo tendrá dos partidos en este fin de semana, aunque uno de esos compromisos se llevará a cabo hasta el próximo lunes 3 de noviembre.
Domingo 2 de noviembre:
Atlético Nacional vs. América de Cali en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 6:30 de la tarde.
Lunes 3 de noviembre:
Envigado vs. Independiente Medellín en el Estadio Polideportivo Sur a partir de las 4:00 de la tarde.
¿Cuándo se jugarían los partidos de vuelta?
La Dimayor todavía no confirmó la programación de los partidos de vuelta en la presente Copa BetPlay, sin embargo, teniendo en cuenta que los partidos de la fecha 19 en la Liga BetPlay se jugarían hasta el fin de semana del 7,8 y 9 de noviembre, mientras que la jornada 20 se llevarían a cabo el miércoles 12 y jueves 13, aquellos duelos de copa se jugarían después de esa fase de todos contra todos.
Cabe mencionar que el América de Cali todavía está a la expectativa de saber el día y la sede dónde jugará el polémico partido ante Boyacá Chicó, el cual podría darse el jueves 6 de noviembre todavía con una gran incógnita en cuanto a la sede, pues ya van 10 ciudades consultadas que han declinado recibir este partido de la liga.
