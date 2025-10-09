Once Caldas recibe este jueves 9 de octubre a Atlético Nacional en el estadio Palogrande de Manizales en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2025.

El equipo de Manizales afronta el compromiso, después de superar en octavos de final a Deportivo Pasto con un marcador global de 6-1.

Por otro lado, Atlético Nacional dejó en el camino en la ronda anterior a Deportes Quindío con un resultado acumulado de 6-2.