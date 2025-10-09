Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 15:08
Once Caldas Vs Nacional EN VIVO 9 de octubre: hora y canal Copa BetPlay
Once Caldas y Nacional se enfrentan en los cuartos de final de la Copa BetPlay.
Once Caldas recibe este jueves 9 de octubre a Atlético Nacional en el estadio Palogrande de Manizales en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2025.
El equipo de Manizales afronta el compromiso, después de superar en octavos de final a Deportivo Pasto con un marcador global de 6-1.
Por otro lado, Atlético Nacional dejó en el camino en la ronda anterior a Deportes Quindío con un resultado acumulado de 6-2.
¡HOY JUEGA EL CAMPEÓN! 🏆💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/zXveadjahF— Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 9, 2025
Once Caldas Vs Atlético Nacional EN VIVO: hora y cómo VER la Copa BetPlay
El partido entre Once Caldas y Atlético Nacional por la ida de los cuartos de final en la Copa BetPlay se jugará este jueves 9 de octubre a partir de las 7:30 de la noche.
El duelo se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también contará con transmisión de Antena 2 y Antena2.com.
Fuente
Antena 2