Once Caldas vs Patriotas EN VIVO 30 julio: cómo ver Copa BetPlay 2025

Inician los playoff de la Copa BetPlay 2025 y los encargados de continuar con esta nueva instancia de la competencia serán Once Caldas y Patriotas, los cuales se enfrentarán el miércoles 30 de julio en el Estadio Palogrande.

Once Caldas será el encargado de auspiciar como local en esta nueva oportunidad, pero el panorama no es tan alentador como se esperaba, ya que en la Liga BetPlay no han podido levantar cabeza y suman tan solo un punto en tres partidos jugados, lo que los deja en la casilla 18.

Mientras que por el lado de Patriotas la situación deportiva también es negativa, pues en el inicio de la nueva edición del Torneo BetPlay ha sumado tres unidades y se encuentra justo en el puesto 13.

Siga Once Caldas vs Patriotas EN VIVO el 30 de julio: hora y canal para ver Copa BetPlay

El compromiso entre Once Caldas vs Patriotas se jugará en el Estadio Palogrande a partir de las 19:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Copa BetPlay, se podrá ver a través de Win Play y el canal de YouTube de Win Sports. Además también podrá seguirla por medio de Antena 2.