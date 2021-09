Osorio deja una frase que pone en duda su futuro: "Creo que me equivoqué"

América de Cali no pudo conseguir el paso a las semifinales de la Copa Betplay y quedó eliminado ante el Deportivo Cali, rival de patio que supo mantener la ventaja de 1-0 a favor. El equipo 'Escarlata' no mostró su mejor compromiso, y a diferencia de lo que hizo el pasado sábado, esta vez no le sirvió la estrategia al cuerpo técnico.

Puede ver: Cali venció en el clásico a América y está en semifinales de Copa BetPlay

Por eso mismo Juan Carlos Osorio decidió dar la cara en rueda de prensa. El entrenador agachó la cabeza y admitió que se equivocó en el planteamiento del encuentro, incluso dejó una frase que genera una incógnita sobre su futuro deportivo en la institución.

"Asumo la responsabilidad y creo que me equivoqué", afirmó Osorio ante los medios de comunicación al verse incapaz de poder conseguir el tiquete a la siguiente fase.

“Virtud del Cali... No he entrenado lo suficientemente bien al equipo como para proponer una estrategia diferente y diferentes formas de entrar en el último tercio, asumo la responsabilidad y creo que me equivoqué”, explicó a profundidad el timonel.

Incluso, Osorio criticó una situación de su equipo que se repite frecuentemente en el fútbol colombiano y que genera problemas en nivel de selección mayor y clubes que juegan en torneos internacionales.

“Si vamos a diferenciar entre lo que es eficacia y eficiencia, el equipo tuvo mucha eficiencia en las entradas en el último tercio, pero la eficacia nos sigue cobrando, no es un problema del América de Cali, es un problema del fútbol colombiano y cada uno lo juzga desde su perspectiva", remarcó.

Aunque dejó claro que para él la diferencia no fue mucha en el terreno de juego, resaltó la superioridad del Cali.

Lea también: Dudamel saca pecho: "Un triunfo con el rival de patio es un envión anímico"

"Me parece que cuando la gran diferencia fue un penalti, eso demuestra claramente lo que pasó en el campo de juego, pero simplemente reconocer que el Cali fue superior y que merecieron su triunfo”, concluyó.

Ahora América deberá enfocarse en lo que será la campaña en la Liga Betplay donde está séptimo con nueve fechas jugadas, 14 puntos y una diferencia de gol de 2.