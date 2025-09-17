Actualizado:
¿Peligra la renovación? Leo Castro explotó tras eliminación en copa
El delantero de Millonarios se ha visto muy afectado por la situación del equipo, desde tristeza hasta rabia con sus compañeros.
Leonardo Castro desde que llegó a Millonarios viene siendo uno sino el jugador más importante del equipo y así se lo ha hecho saber la hinchada, sin embargo, tras estar apartado varios meses por una lesión volvió en el momento más crítico desde que está vestido de azul, el equipo no levanta cabeza y él es uno de los más molestos.
Millonarios pasa su peor momento de los últimos años, ya no son solo las lesiones, es una disminución notable en la calidad de la plantilla que no le permite jugar el futbol que nos tenía acostumbrados, la situación es tan seria que entre los mismos compañeros ha habido disputas.
El goleador embajador explotó
En el último partido de copa en el que Millonarios quedó eliminado en una eliminatoria muy ganable frente a Envigado se vio a un Leo Castro completamente desesperado desde los primeros minutos, cuando tuvo una de las chances más importantes del partido y no supo finalizarla, a partir de ahí el partido se puso cuesta arriba para el delantero surgido del Pereira, imprecisiones, peleas, gritos y hasta una amarilla por protestar fueron sinónimo de la impotencia del delantero. Tanto así que en el momento de su amarilla terminó en una discusión con el arquero suplente de Millonarios cuando tras sus fuertes reclamos intentaron tranquilizarlo, pero la respuesta del jugador fue pedir que ellos también protestaran por las "injusticias arbitrales" que él estaba viendo.
Pero el momento clave fue cuando el árbitro decretó el final del partido, se vio a un Leonardo Castro desconsolado, sin respuestas y sin ser capaz de sostener la cabeza en alto y tuvo que ser el mismo entrenador de Envigado quien tuvo que llegar para consolarlo y darle ánimo para lo que sigue.
Aunque para aliviar un poco la situación del delantero, todo parece indicar que su renovación va por buen camino según informa Pipe Sierra, está muy cerca de llegar a un acuerdo con el equipo embajador para renovar su vínculo y seguir buscando más títulos vestido con los colores de Millonarios.
🚨 La renovación de Leonardo Castro (33) con #Millonarios avanza positivamente, como se contó en @KickStreaming hoy. Todo está encaminado. La nueva oferta se acerca más a lo solicitado 🔵⚪️— Pipe Sierra (@PSierraR) September 17, 2025
👀 En las próximas semanas podrían firmar todo para el anuncio pic.twitter.com/xtq1w9zDb3
El panorama no es alentador
Al equipo embajador se le están acabando las balas, eliminados de copa y con una situación muy complicada en liga no se ve por donde se pueda salvar este semestre para un Millonarios que empieza a tener problemas incluso en el vestuario.
