¿Peligra la renovación? Leo Castro explotó tras eliminación en copa

El goleador embajador explotó

En el último partido de copa en el que Millonarios quedó eliminado en una eliminatoria muy ganable frente a Envigado se vio a un Leo Castro completamente desesperado desde los primeros minutos, cuando tuvo una de las chances más importantes del partido y no supo finalizarla, a partir de ahí el partido se puso cuesta arriba para el delantero surgido del Pereira, imprecisiones, peleas, gritos y hasta una amarilla por protestar fueron sinónimo de la impotencia del delantero. Tanto así que en el momento de su amarilla terminó en una discusión con el arquero suplente de Millonarios cuando tras sus fuertes reclamos intentaron tranquilizarlo, pero la respuesta del jugador fue pedir que ellos también protestaran por las "injusticias arbitrales" que él estaba viendo.

Pero el momento clave fue cuando el árbitro decretó el final del partido, se vio a un Leonardo Castro desconsolado, sin respuestas y sin ser capaz de sostener la cabeza en alto y tuvo que ser el mismo entrenador de Envigado quien tuvo que llegar para consolarlo y darle ánimo para lo que sigue.

Aunque para aliviar un poco la situación del delantero, todo parece indicar que su renovación va por buen camino según informa Pipe Sierra, está muy cerca de llegar a un acuerdo con el equipo embajador para renovar su vínculo y seguir buscando más títulos vestido con los colores de Millonarios.