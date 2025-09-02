Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 21:25
Pereira sufrió, jugó penaltis y clasificó a cuartos de Copa Betplay
La serie entre el Matecaña y Real Cundinamarca se definió desde los 'doce pasos' luego de un 5-5 en el global.
Deportivo Pereira se convirtió en el primer clasificado a cuartos de final de la Copa Betplay 2025, pues empató 5-5 con Real Cundinamarca en el marcador global y por penaltis se impuso 4-3 en la noche de este martes 2 de septiembre en el estadio de Techo.
Pintaba como una llave bastante interesante, pues los Matecañas venían de ganar 4-3 'agónicamente' en el estadio Hernán Ramírez Villegas, y Real Cundinamarca es uno de los equipos que mejor juega en el torneo de ascenso colombiano.
Puede leer: Millonarios vs Santa Fe: definida tribuna y precio para la hinchada visitante
Así, el cuadro local se presentó al compromiso dispuesto a dar el 'batacazo' y a los 40 minutos del primer tiempo se fue arriba en la contienda con anotación de penalti de Jayder Asprilla Moreno, quien empató parcialmente la serie previo al descanso.
Ya en el segundo tiempo Deportivo Pereira aceleró y empató el partido, pues a los 67' se encontró con el 1-1 por intermedio de Yúber Asprilla, quien le devolvió la ilusión a los pereiranos y pretendió evitar el sufrimiento.
Al minuto 74 parecía que la noche se venía encima para los locales, pues Shean Paul Barbosa se fue expulsado. Aun así, con un impulso de resiliencia, Arney Rocha marcó el 2-1 definitivo a los 82 minutos y llevó la serie a los penaltis.
En la tanda de penaltis solo Gustavo Torres erró por Pereira, mientras que Salvador Ichazo atajó dos cobros y se convirtió en la figura del partido y héroe Matecaña de la clasificación a cuartos de final; de hecho, es el primer clasificado a esa instancia.
Le puede interesar: Liga Betplay Femenina 2025: programación semifinales de vuelta
Rival de Pereira en cuartos de final de Copa Betplay
Ahora, Deportivo Pereira se enfrentará en cuartos de final de Copa Betplay con el equipo que gane la serie entre Envigado y Millonarios, la cual iniciará este miércoles 3 de septiembre en el Polideportivo Sur y terminará el martes 16 en El Campín.
Fuente
Antena 2