Pereira sufrió, jugó penaltis y clasificó a cuartos de Copa Betplay

Deportivo Pereira se convirtió en el primer clasificado a cuartos de final de la Copa Betplay 2025, pues empató 5-5 con Real Cundinamarca en el marcador global y por penaltis se impuso 4-3 en la noche de este martes 2 de septiembre en el estadio de Techo.

Pintaba como una llave bastante interesante, pues los Matecañas venían de ganar 4-3 'agónicamente' en el estadio Hernán Ramírez Villegas, y Real Cundinamarca es uno de los equipos que mejor juega en el torneo de ascenso colombiano.

Así, el cuadro local se presentó al compromiso dispuesto a dar el 'batacazo' y a los 40 minutos del primer tiempo se fue arriba en la contienda con anotación de penalti de Jayder Asprilla Moreno, quien empató parcialmente la serie previo al descanso.

Ya en el segundo tiempo Deportivo Pereira aceleró y empató el partido, pues a los 67' se encontró con el 1-1 por intermedio de Yúber Asprilla, quien le devolvió la ilusión a los pereiranos y pretendió evitar el sufrimiento.