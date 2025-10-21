Pereira vs Envigado EN VIVO hora y canal para ver Copa Betplay

Deportivo Pereira afronta el partido con la ilusión de revertir la serie y meterse entre los cuatro mejores de la Copa BetPlay. El equipo dirigido por Rafael Dudamel cayó 2-1 en la ida en el Polideportivo Sur, pero ahora, con el apoyo del Hernán Ramírez Villegas, buscará una remontada que ratifique su crecimiento futbolístico. Los matecañas han mostrado una mejora colectiva bajo el mando del técnico venezolano, con una defensa más organizada y un mediocampo que gana en equilibrio, aunque aún les falta contundencia en ataque.

El conjunto naranja llega con la tranquilidad de tener la serie a su favor, pero sabe que en Pereira no puede confiarse. El equipo antioqueño, que vive una temporada irregular en la Liga, ha encontrado en la Copa BetPlay una oportunidad para reivindicarse. Su triunfo en la ida le da esperanza de clasificar a semifinales, apoyado en su dinámica ofensiva y en el buen momento de algunos de sus jóvenes talentos. El técnico apostará por la intensidad y la concentración defensiva para resistir el ímpetu del local.