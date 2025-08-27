Polémica por penal en Real Cartagena vs Millonarios: ¿Qué dice el reglamento?

Se efectuó el partido entre Real Cartagena y Millonarios FC por la vuelta de la fase 1B de la Copa Betplay, en donde el cuadro Heroico se impuso 2-1, pero no le alcanzó para clasificar a la próxima ronda. El gol de los Embajadores estuvo envuelto por una polémica.

Pues cuando los locales ganaban por dos goles, se cobró un penalti en favor de Millonarios al minuto 86, el cual fue ejecutado por Danovis Banguero pero invalidado por el juez central David Espinosa, quien sancionó una 'invasión' por parte de un delantero de Millonarios.

El árbitro del juego no se percató de que esta norma ha sufrido algunas modificaciones, y el delantero quien entró al área antes de que se cobrara el penalti no intercedió en la jugada, por lo que el gol inicial de Banguero debió ser convalidado.

Posterior a ello el árbitro Espinosa cometió un error aun más grave, pues sancionó libre indirecto en favor de Real Cartagena, pero sus asistentes de campo le hicieron dar reversa a la decisión, salvándolo de un 'papelón' y llevando a que se repitiera el penalti, pues la anulación del gol inicial no tuvo marcha atrás.