Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 08:31
Polémica por penal en Real Cartagena vs Millonarios: ¿Qué dice el reglamento?
En los últimos minutos del juego hubo penal para el Embajador, el cual terminó en el descuento y la clasificación a octavos de Copa Betplay.
Se efectuó el partido entre Real Cartagena y Millonarios FC por la vuelta de la fase 1B de la Copa Betplay, en donde el cuadro Heroico se impuso 2-1, pero no le alcanzó para clasificar a la próxima ronda. El gol de los Embajadores estuvo envuelto por una polémica.
Pues cuando los locales ganaban por dos goles, se cobró un penalti en favor de Millonarios al minuto 86, el cual fue ejecutado por Danovis Banguero pero invalidado por el juez central David Espinosa, quien sancionó una 'invasión' por parte de un delantero de Millonarios.
Puede leer: Hernán Torres se 'destapó' y confirmó su objetivo en Millonarios
El árbitro del juego no se percató de que esta norma ha sufrido algunas modificaciones, y el delantero quien entró al área antes de que se cobrara el penalti no intercedió en la jugada, por lo que el gol inicial de Banguero debió ser convalidado.
Posterior a ello el árbitro Espinosa cometió un error aun más grave, pues sancionó libre indirecto en favor de Real Cartagena, pero sus asistentes de campo le hicieron dar reversa a la decisión, salvándolo de un 'papelón' y llevando a que se repitiera el penalti, pues la anulación del gol inicial no tuvo marcha atrás.
¿Qué dice la norma acerca de la invasión en los penaltis?
La norma internacional dice que "se sancionará por adelantamiento a un compañero del jugador que ejecute el tiro penal únicamente si:
el adelantamiento influye claramente en el guardameta; o el jugador adelantado juega el balón o lo disputa a un adversario y, a continuación, anota o intenta anotar un gol, o crea una ocasión de gol". No ocurrió ninguno de los casos.
Le puede interesar: Oficial: Unión Magdalena anunció a su técnico en propiedad
Tras ello, se repitió el cobro desde el punto penal por parte del propio Banguero, y anotó, generando así el 2-1 que le permitió la clasificación a Millonarios debido a que se impuso 4-3 en el marcador global.
Ahora, Millonarios se enfrentará con Envigado FC en octavos de final de la Copa Betplay; la ida será en el Polideportivo Sur y la vuelta e el estadio El Campín.
Fuente
Antena 2