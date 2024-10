Polilla da Silva tras pálido empate ante La Equidad: “hicimos un partido inteligente”

Polilla da Silva celebra clasificación del América en Copa BetPlay

El estratega charrúa de 62 años admitió que el partido no fue vistoso y que el equipo no estuvo fino en el último cuarto de cancha, un once titular alterno al que venía siendo inicialista, pero que cumplió con el objetivo de la clasificación a los cuartos de final.

“El delantero vive del gol y hay algunos jugadores que están ansiosos frente al arco, pero estoy tranquilo porque el equipo genera situaciones de peligro, es ambicioso por ir al ataque y ganar los partidos”, dijo da Silva.

“Más que un equipo alterno, pusimos un equipo en la cancha que estábamos convencidos que podían hacer un buen partido, tenemos partidos muy seguidos y debemos cuidar el plantel, hay jugadores tocados y preferimos dejarlos que trabajaran allá en Cali”, añadió el estratega.