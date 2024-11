Polilla da Silva y la obligación que tiene América en la final de la Copa BetPlay

La indiscutible figura del compromiso fue el guardameta pereirano de 31 años, Jorge Iván Soto, quien no solamente tuvo atajadas fundamentales en el desarrollo del tiempo reglamentario, sino que también consiguió destacar en los penales. Le atajó el cobro a Fredy Hinestroza y cerró con "broche de oro" al anotar el gol decisivo frente a Aldair Quintana y el cual le daría paso a la final del certamen.

Aunque no solamente fue Jorge Soto quien se llevó los aplausos y agradecimientos de sus compañeros y de cada uno de los hinchas 'escarlatas', sino que detrás de todo el proceso y rendimiento que se demuestra dentro del terreno de juego hay un pilar fundamental para que América de Cali obtenga resultados positivos y se llama Jorge Da Silva.

La historia del estratega uruguayo, ha sorprendido a más de uno, su llegada no fue del todo satisfactoria, pero gracias a sus buenos resultados ha logrado destacar y empezar a escribir su historia en los libros de América de Cali, no solamente por su paso como futbolista, en el cual salió bicampeón en 1990 y en 1992, sino porque ahora está a tan solo 180 minutos de también levantar un trofeo como estratega.

Mi objetivo y mi deseo cuando llegué acá no es solamente tener la posibilidad de ser campeón como jugador y como técnico, sino porque sé lo que es América, es un club que está obligado a ser protagonista, lo dije desde el primer día que llegué. Teníamos un desafío muy difícil por delante, el semestre anterior las cosas no habían salido bien, pero gracias a mucho trabajo y compromiso de los jugadores se han ido logrando cosas importantes. Vamos paso a paso y ojalá se pueda lograr, no por mí, sino por el club, la hinchada y por los muchachos que están comprometidos.