Presidente de DIMAYOR anunció cambio de fecha de Copa BetPlay: hay revuelo

La Liga BetPlay tendrá varios cambios en un momento sumamente importante con la necesidad de definir a los clasificados. Después de jugar entresemana la fecha 18, el partido pendiente entre Boyacá Chicó vs América de Cali que estaba agendado para el jueves 30 de octubre a partir de las 6:20 en el Estadio La Independencia no se va a poder jugar.

Buscaron por cielo y tierra encontrar una sede para el juego, dado que el estadio de Tunja está en uso por fiestas boyacenses, algo que la DIMAYOR sabía desde hace tiempos. El juego se iba a jugar en Bogotá, pero por la fiesta de los niños, teniendo en cuenta el 31 de octubre y de otros temas logísticos que están sucediendo en la ciudad, no se pudo jugar.

En ese caso, el aplazamiento del partido entre Boyacá Chicó vs América de Cali que no se pudo jugar como estaba estipulado en la fecha 18 hizo que se cambiara todo el calendario del Fútbol Profesional Colombiano excluyendo la jornada 19 como estaba agendada para el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre.

¿CUÁNDO SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES DE LA COPA BETPLAY?

Carlos Mario Zuluaga estuvo en el programa de La FM Más Fútbol en donde aclaró qué se jugará este fin de semana y qué va a pasar con la fecha 19 y 20, además de la Copa BetPlay, que se iba a jugar el jueves 6 de noviembre con las semifinales entre Envigado vs Medellín y Atlético Nacional vs América de Cali.

El presidente de la DIMAYOR afirmó que, “las decisiones son las siguientes, reemplazamos en su totalidad la fecha 19 de la Liga, esa fecha la jugaremos el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre. Por ende, la fecha 20 la jugaremos entre los días 12 y 13 de noviembre”. Ese es el primer cambio con Boyacá Chicó vs América el jueves 6 de noviembre.

Justo ese día se iban a jugar las semifinales de la Copa BetPlay. Por este cambio no será posible, por lo que Carlos Mario Zuluaga sentenció que, “retrotraemos las semifinales de la Copa del partido de ida y lo jugaremos este fin de semana”.

La reunión terminó horas antes de que Carlos Mario Zuluaga estuviera en el programa, por lo cual, “horarios no los sé decir porque acabamos de terminar la reunión. No hay ningún horario por parte nuestro”.

Justamente, la DIMAYOR expidió un comunicado en donde establece los cambios. Entre ellos, confirman lo de las variantes dentro de la programación de la Copa BetPlay, pero, así como dijo Carlos Mario Zuluaga, no tienen horarios todavía, más allá de la confirmación de que se jugará entre el sábado 1, domingo 2 y lunes festivo 3 de noviembre.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PARTIDOS DE VUELTA DE LAS SEMIFINALES DE LA COPA BETPLAY?

Aunque Carlos Mario Zuluaga no sentenció qué sucederá con estos encuentros de vuelta que definirán a los finalistas, el cambio de la Fecha 19 y 20, además de adelantar los juegos de ida generan revuelo para los partidos definitivos de la Copa.

Esos partidos estaban agendados para el miércoles 12 y jueves 13 de noviembre. Pero, el presidente de la DIMAYOR dejó claro que los encuentros de la Fecha 20 de la Liga BetPlay se disputarán entre estos dos días. Todo sería en simultáneo para los clubes que tienen opciones de clasificar o que pueden cambiar la tabla con el punto invisible en juego.

Bajo ese panorama, las semifinales vuelta de la Copa BetPlay tendría que jugarse, probablemente después de la Fecha 20 de la Liga, algo que cambia completamente la planeación y la agenda de los cuatro equipos que están en la pelea por clasificar a la final.