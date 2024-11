Primera decisión que tomaría Nacional con Juárez tras partido ante el DIM

Parece que hay toda una polémica en torno a lo que ocurrió después del partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín correspondiente a las semifinales de la Copa Betplay.

Todo ocurrió después de acabar el compromiso, justo cuando Efraín Juárez, técnico de los 'verdolagas', fue a celebrar a la tribuna occidental del Atanasio Girardot. Es importante decir que en el escenario deportivo solo había hinchas del DIM.

Tras esta situación que desató la rabia de los aficionados 'poderosos' se generó una polémica e incluso, después, en rueda de prensa, Juárez dio a conocer su versión de la situación.

Vea también: Atento América y Nacional: fechas confirmadas para la final de Copa Betplay

"Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico, estamos en unas palpitaciones tremendas, si me tomaban la presión me explotaba seguramente. Entendiendo eso, nunca fue mi intención, realmente sí pido una disculpa si ellos lo sintieron así, yo estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, el director deportivo, con quienes habíamos hablado de lo importante que era este partido. Si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos, les pido una disculpa, no era para ellos“, fue lo que dijo Juárez.

Así las cosas, en Voces del Deporte de Antena 2 y RCN Radio, hablamos sobre el tema y el periodista Sebastián Heredia reveló un hecho que sería la primera decisión de Nacional tras las polémicas que ha tenido Juárez.

"Ya han hablado con técnicos que van a llegar en enero. Juárez está de tránsito, no por nada más", fue lo que inició diciendo Heredia.

Por su parte, añadió: "Juárez seguramente se irá de sanción, probablemente no podrá dirigir en la final de la Copa Betplay y tendrá que presentarse ante las autoridades locales".

Le puede interesar: Nacional vs. América: ¿Quién domina en el historial de finales?

Y finalmente hizo referencia a que si Juárez igual se iría en caso de que el equipo quede campeón. "Yo creo que sí. Sería impresentable sacar a un técnico ahorita, no quieren volverse un carrusel de entrenadores, pero en un 80% Juárez no seguiría".