Primeros CINCO clasificados a los cuartos de final de la Copa Betplay

Comenzaron a jugarse los partidos de vuelta de los cuartos de final de la CopaBetplay, con el foco puesto, principalmente, en los encuentros Cali vs Santa Fe, así como Junior vs Cúcuta de este miércoles.

La jornada arrancó con el cotejo que protagonizaron cardenales y azucareros, quienes llevaron la definición a los lanzamientos desde el punto penal. Jersson González marcó el 1-0 al 90+1 para el local, lo que obligo a los lanzamientos desde los doce pasos. Allí el mejor fue el cuadro cardenal, ganando 3-1.

También por penales, Águilas Doradas clasificó, dejando en el camino a La Equidad. El juego durante los 90 minutos concluyó 2-1, mientras que en la tanda decisiva se impuso por 5-4.

Entre tanto, Pereira no tuvo problemas en eliminar a Tigres. Ganó 1-0 como local, refrendando la victoria conseguida por el mismo marcador en el choque de vuelta. El gol de los matecañas este miércoles lo hizo Carlos Ramírez.

Quien sí se llevó una sorpresa fue el Tolima. Derrotó 2-0 a Alianza Petrolera y por penales perdió 3-1. El primer encuentro de la serie había terminado 2-0 a favor de los santandereanos.

Lo mismo le pasó a Junior. Los 'tiburones' ganaron 2-1 en el tiempo reglamentario, pero cayeron 4-3 en los penales ante Cúcuta. De esta forma, 'Bolillo' Gómez tocó fondo y su continuidad se volvió hacer insostenible.

Vale decir que este jueves se conocerá el cuadro completo de los cuartos de final de la Copa Betplay, una vez se disputen los tres últimos partidos: Bucaramanga vs Millonarios, Pasto vs Medellín y Nacional vs América. Este último es el que más atención genera, luego del 3-1 conseguido por los verdolagas en el primer encuentro de octavos.