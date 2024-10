Superclásico en la final de Copa: así están las probabilidades de un Nacional vs América

Atlético Nacional y América de Cali consiguieron su tiquete para las semifinales de la Copa Betplay. El elenco escarlata eliminó a Deportivo Cali tras el 2-0 en el global de la serie, mientras que los verdolagas superaron 5-2 a Jaguares en el global de los 180 minutos.

Tras la clasificación de ambos equipos, las especulaciones sobre la posibilidad de que lleguen a la final han empezado a crecer. Por el lado de los rojos, su rival para llegar a la definición por el título será Atlético Bucaramanga. Ante esto, los de 'Polilla' Da Silva parten como favoritos para jugar su primera final.

En la otra llave aparece Nacional que puede medirse ante un gran reto para defender el título. Nacional aún no conoce su rival, pero todo apunta a que se cruzará ante Independiente Medellín. Los poderosos golearon a Chicó en la ida de los cuartos y son máximos favoritos para verse las caras con los verdes en semifinales.

Lea también: Nacional se instaló en semifinales de Copa Betplay: venció a Jaguares en el Atanasio

Con los partidos de semifinales por disputar ya se hace la predicción de como acabarán las series por el tiquete a la final. Según la predicción y el análisis de datos, hay una alta posibilidad de que hay una nueva versión del Superclásico del FPC en la disputa por el título.

Según el estudio de las probabilidades y los resultados previos antes sus rivales, América tiene un porcentaje de 63% de chances para clasificar a la gran final. Los rojos son favoritos por su andar en este semestre, pero Bucaramanga tiene el 37% de las chances gracias a su recuperación en los últimos partidos.

Por parte de Nacional, la posibilidad es más pareja. El 95% de las chances apuntan que su rival será Medellín, mientras que en el duelo clásico, la ventaja de los verdes es del 56% de la probabilidad para superar la serie. Los poderosos se quedan con el 44% de la alternativa, en un juego que promete ser muy cerrado.

En cuanto a la posibilidad de que el cruce de la final ser Nacional vs América es de un 52%. Mientras que Medellín vs América tiene un 23%. Nacional vs Bucaramanga un 18% y finalmente Medellín vs Bucaramanga un 7%.

Le puede interesar: América no pasó apuros; empató con el Cali y avanzó a semifinales de Copa BetPlay

Habrá que esperar como trascurren las semifinales de la Copa Betplay. Se espera que los duelos por el cupo a la final den inicio entre el 30 y 31 de octubre.