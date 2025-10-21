Quedó definida la primera semifinal de la Copa Betplay

Desde el punto penal se definió el semifinalista

En los 90 minutos se vivió un partido muy intenso en Pereira en el que el equipo local venía con una desventaja de un gol frente a Envigado. El equipo dirigido por Dudamel jugó un gran partido, sometió a su rival pero no lograba concretar las opciones hasta el minuto 91 donde Merheg aprovecho una desconcentración defensiva del equipo visitante y marcó el 1-0 final y 2-2 en el global mandando el partido a la definición desde el punto penal.

En esta instancia se destacaron los arqueros, Ichazo y Tovar quienes atajaron muchos de los penales. Finalmente el que ganó fue el de la cantera de héroes que atajó 3 de los 5 penales y el último Carlos Darwin Quintero lo mandó al travesaño. Un partido intenso que terminó caliente pero que dejó a Envigado como semifinalista de Copa betplay.