Quedó definida la primera semifinal de la Copa Betplay
Quedó definido el primer cruce en las semifinales de esta edición de la copa.
La Copa Betplay está llegando a su tramo final y después del partido entre Pereira y Envigado se conoció la que será la primera semifinal de este año. En un partido intenso, con muchas opciones de gol y con una actuación estelar de uno de los arqueros ya quedó definido el tercer equipo que seguirá en pelea por el titulo copero.
Medellín ya conoce a su rival.
Desde el punto penal se definió el semifinalista
En los 90 minutos se vivió un partido muy intenso en Pereira en el que el equipo local venía con una desventaja de un gol frente a Envigado. El equipo dirigido por Dudamel jugó un gran partido, sometió a su rival pero no lograba concretar las opciones hasta el minuto 91 donde Merheg aprovecho una desconcentración defensiva del equipo visitante y marcó el 1-0 final y 2-2 en el global mandando el partido a la definición desde el punto penal.
En esta instancia se destacaron los arqueros, Ichazo y Tovar quienes atajaron muchos de los penales. Finalmente el que ganó fue el de la cantera de héroes que atajó 3 de los 5 penales y el último Carlos Darwin Quintero lo mandó al travesaño. Un partido intenso que terminó caliente pero que dejó a Envigado como semifinalista de Copa betplay.
Medellín se medirá con Envigado
Ahora el Deportivo Independiente Medellín ya conoce su rival, en semifinales buscarán un cupo a esa gran final que en caso de ganarla da cupo directo a copa Sudamericana, agregándole un valor extra a la copa Betplay. Medellin se medirá frente a Envigado en una llave que promete ser emocionante.
