Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 18:14
Quindío vs Nacional EN VIVO 3 de septiembre: hora y canal para la Copa Betplay
Se disputa la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay.
Atlético Nacional visita en la jornada de este miércoles a Quindío para disputar la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay.
El marcador global va 4-0 a favor del conjunto 'verdolaga'.
Quindío vs Nacional EN VIVO 3 de septiembre: hora y canal para la Copa Betplay
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verse en WIN+.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 19:45
Bolivia, Chile y Venezuela: 20:45
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:45
Fuente
Antena 2