Cargando contenido

Quindío vs Nacional, Copa Betplay
Quindío vs Nacional, Copa Betplay
Antena 2
Copa Betplay
Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 18:14

Quindío vs Nacional EN VIVO 3 de septiembre: hora y canal para la Copa Betplay

Se disputa la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay.

Atlético Nacional visita en la jornada de este miércoles a Quindío para disputar la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay. 

El marcador global va 4-0 a favor del conjunto 'verdolaga'.

Quindío vs Nacional EN VIVO 3 de septiembre: hora y canal para la Copa Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verse en WIN+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 19:45

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:45

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:45

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Deportes Quindío

Deportes Quindío

Imagen
Copa Betplay

Copa Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido