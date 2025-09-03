Atlético Nacional visita en la jornada de este miércoles a Quindío para disputar la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay.

El marcador global va 4-0 a favor del conjunto 'verdolaga'.

Quindío vs Nacional EN VIVO 3 de septiembre: hora y canal para la Copa Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verse en WIN+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 19:45

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:45

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:45