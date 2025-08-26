Hernán Torres iba a estar dirigiendo sí o sí esta serie de la Copa BetPlay, dado que el Real Cartagena fue el primer equipo que estaba buscando al entrenador ibaguereño. No obstante, hubo un cambio de planes y aceptó la oferta de Millonarios cuando David González fue cesado del cargo.

En ese sentido, Real Cartagena optó por confirmar al entrenador argentino, Néstor Craviotto, mientras que Millonarios se quedó con Hernán Torres con la necesidad de sellar la clasificación para los octavos de final de la Copa BetPlay y para intentar clasificar para los cuadrangulares de la Liga.

Millonarios recibió la visita de Real Cartagena en la ida de la Copa BetPlay y sacó el resultado a su favor con un destacado 3-1 gracias a las anotaciones de Beckham David Castro en dos ocasiones y Luis Marimón. La visita descontó agónicamente con Onel Acosta.

Dos goles separan a Millonarios del Cartagena con una ventaja que puede ser significativa en la vuelta para intentar quedarse con el marcador a su favor y clasificar a los octavos de final. Pero, los heroicos cuentan con un historial positivo contra los albiazules en el Jaime Morón León por cuatro victorias, dos empates y una sola derrota en siete recientes partidos en dicho estadio.

Cartagena y Millonarios se la juegan toda para iniciar la nueva era de directores técnicos con pie derecho. En los octavos de final, Envigado espera por su rival entre heroicos o embajadores.

REAL CARTAGENA VS MILLONARIOS POR LA VUELTA DE LA COPA BETPLAY: HORA Y CANAL ESTE MARTES 26 DE AGOSTO

Este martes 26 de agosto se jugará la vuelta de la Copa BetPlay en una serie que Millonarios tiene a su favor con un 3-1 que puede ser suficiente para sellar su paso a la siguiente ronda. A partir de las 8:10 de la noche, rodará el balón en el Estadio Jaime Morón León de la ciudad de Cartagena. El juego se podrá ver por la señal de Win Sports +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 8:10 P.M.

México: 7:10 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9:10 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:10 P.M.