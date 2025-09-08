Cargando contenido

Santa Fe contará con varios refuerzos para la Copa BetPlay
Santa Fe contará con varios refuerzos para la Copa BetPlay
@SantaFe
Copa Betplay
Santa Fe confirmó la mejor noticia: llegan varios refuerzos para Copa BetPlay

Santa Fe confirmó el regreso de varias figuras para disputar los octavos de final de la Copa BetPlay.

Los octavos de final de la Copa BetPlay están a punto de llegar a su fin, quedan solamente tres partidos de vuelta por disputarse para definir los últimos cupos a los cuartos de final y los siguientes protagonistas serán Independiente Santa Fe y Alianza FC, los cuales se enfrentarán en el Estadio El Campín. 

En el partido de ida que se llevó a cabo en el Estadio Armando Maestre Pavajeau terminó con un marcador de 1-1 que dejó la serie abierta, pero en el ambicioso plan de Jorge Bava está no solo defender el título de la Liga BetPlay, sino también quedar campeón de la Copa BetPlay, por lo que decidió traer de regreso a la convocatoria a varias figuras importantes

Santa Fe recupera a Perlaza, Zapata entre otros para la Copa BetPlay

Independiente Santa Fe quiere ir por todo en la Copa BetPlay y para ello el estratega uruguayo decidió auspiciar con lo mejor de lo mejor. El factor de la localía en el Estadio El Campín no será la única ventaja del cuadro 'cardenal', sino también el poderío de su plantilla que ahora vuelve a contar con importantes jugadores que no habían estado presentes en la última jornada de la liga y el partido de ida de la copa. 

Poco a poco el cuadro bogotano ha venido sumando de regreso importantes figuras como al propio Hugo Rodallega, quien se recuperó de sus lesiones tras varias semanas y volvió a auspiciar como titular en el clásico de la Liga BetPlay contra Millonarios. Sin embargo, recientemente también se dio a conocer que para la Copa BetPlay contará con jugadores que han sido eventuales titulares, pero también varios regresos que se estaban en proceso de recuperación. 

 

Entre los nombres más destacados en la convocatoria de Bava se encuentran Alexis Zapata, Kante Torres, Elvis Perlaza y Tomás Molina, hombres que aportan en distintas partes del terreno de juego y que sin duda alguna le darán un aire nuevo en busca de la clasificación a los cuartos de final. 

¿Cómo llega Santa Fe y Alianza a los octavos de final de la Copa BetPlay?

Santa Fe arriba a los octavos de final de la copa con un empate en el clásico capitalino ante Millonarios que le permitió llegar a la octava casilla de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con 13 unidades

Mientras que por el lado de Alianza, llega con una derrota en condición de visitante contra Bucaramanga en el marco de la jornada 10 que los dejó en la décima casilla con 10 puntos. 

