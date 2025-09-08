Santa Fe confirmó la mejor noticia: llegan varios refuerzos para Copa BetPlay

Los octavos de final de la Copa BetPlay están a punto de llegar a su fin, quedan solamente tres partidos de vuelta por disputarse para definir los últimos cupos a los cuartos de final y los siguientes protagonistas serán Independiente Santa Fe y Alianza FC, los cuales se enfrentarán en el Estadio El Campín.

En el partido de ida que se llevó a cabo en el Estadio Armando Maestre Pavajeau terminó con un marcador de 1-1 que dejó la serie abierta, pero en el ambicioso plan de Jorge Bava está no solo defender el título de la Liga BetPlay, sino también quedar campeón de la Copa BetPlay, por lo que decidió traer de regreso a la convocatoria a varias figuras importantes.

Le puede interesar: Santa Fe anunció precios de boletería para la final de Liga Femenina contra Cali

Santa Fe recupera a Perlaza, Zapata entre otros para la Copa BetPlay

Independiente Santa Fe quiere ir por todo en la Copa BetPlay y para ello el estratega uruguayo decidió auspiciar con lo mejor de lo mejor. El factor de la localía en el Estadio El Campín no será la única ventaja del cuadro 'cardenal', sino también el poderío de su plantilla que ahora vuelve a contar con importantes jugadores que no habían estado presentes en la última jornada de la liga y el partido de ida de la copa.

Poco a poco el cuadro bogotano ha venido sumando de regreso importantes figuras como al propio Hugo Rodallega, quien se recuperó de sus lesiones tras varias semanas y volvió a auspiciar como titular en el clásico de la Liga BetPlay contra Millonarios. Sin embargo, recientemente también se dio a conocer que para la Copa BetPlay contará con jugadores que han sido eventuales titulares, pero también varios regresos que se estaban en proceso de recuperación.