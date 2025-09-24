Santa Fe tendrá inesperado cambio de sede; NO jugará en El Campín

Independiente Santa Fe tendrá un cambio de estadio, y este será para la vuelta de los cuartos de final de Copa Betplay ante Independiente Medellín. Aún no hay anuncio oficial, pero se daría en los próximos días.

Pues la Comisión Local del Fútbol de Bogotá habría decidido que Santa Fe vs Medellín por cuartos de final de Copa Betplay se dispute el miércoles 1 de octubre NO en El Campín, sino en el estadio Metropolitano de Techo.

La decisión correría por cuenta de compromisos que tiene El Campín para fechas vecinas, y por ende parece más adecuado trasladar el partido para Techo, ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Horario del partido Santa Fe vs Medellín por Copa Betplay

Por lo demás, no habría modificaciones en la programación inicial que entregó Dimayor para el juego de vuelta, por lo que Santa Fe vs Medellín se disputará en Techo el miércoles 1 de octubre a las 8:00 p. m. (hora local).