Santa Fe tendrá inesperado cambio de sede; NO jugará en El Campín
Próximamente se hará el anuncio oficial sobre el cambio de estadio para el León.
Independiente Santa Fe tendrá un cambio de estadio, y este será para la vuelta de los cuartos de final de Copa Betplay ante Independiente Medellín. Aún no hay anuncio oficial, pero se daría en los próximos días.
Pues la Comisión Local del Fútbol de Bogotá habría decidido que Santa Fe vs Medellín por cuartos de final de Copa Betplay se dispute el miércoles 1 de octubre NO en El Campín, sino en el estadio Metropolitano de Techo.
La decisión correría por cuenta de compromisos que tiene El Campín para fechas vecinas, y por ende parece más adecuado trasladar el partido para Techo, ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá.
Horario del partido Santa Fe vs Medellín por Copa Betplay
Por lo demás, no habría modificaciones en la programación inicial que entregó Dimayor para el juego de vuelta, por lo que Santa Fe vs Medellín se disputará en Techo el miércoles 1 de octubre a las 8:00 p. m. (hora local).
En los próximos días se confirmará el cambio de estadio para el juego de vuelta de cuartos de final de Copa Betplay, recordando que esta será la primera serie de esta instancia en resolverse.
Boletería para Santa Fe vs Medellín en Techo
La boletería para el partido entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín se vendería a partir del próximo viernes, y los abonados tendrán que pagar por ella, pues el partido no está incluido en el plan semestral.
Cabe recordar que el juego de ida de este serie se disputó el miércoles 24 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín desde las 6:00 de la tarde. El ganador de la serie entre Santa Fe y el DIM se enfrentará en semifinales al vencedor de Pereira vs Envigado.
