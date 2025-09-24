Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 20:04
Santa Fe venció al DIM en el Atanasio y sueña con 'semis' de Copa Betplay
El partido de vuelta se jugará la semana próxima en Bogotá.
Independiente Medellín recibió este miércoles a Independiente Santa Fe por la ida de cuartos de final de la Copa Betplay 2025, siendo la serie que 'abrió el telón' de esta instancia. Allí, los bogotanos se impusieron 2-1.
Desde el primer minuto se pudo ver superioridad de los locales, que se volcaron sobre el área de Santa Fe e inquietaron la portería de Weimar Asprilla, quien de a poco se convirtió en figura, pues sacó al menos cuatro pelotas de gol en el primer tiempo.
Corría el minuto 25 cuando se presentó una jugada 'bisagra' en la que Brayan León Muñiz le propinó un pelotazo a Marcelo Meli en la cara a menos de un metro de distancia. El juego se 'picó' y el juez central sacó amarillas a los implicados, pero tras el llamado del VAR expulsó al delantero de Independiente Medellín.
Video del balonazo de Brayan León a Marcelo Meli en Medellín - Santa Fe
¡Llamado del VAR y exulsión para Brayan León por el balonazo en la cara a Meli de Santa Fe! #LACOPAxWIN 🔴🔵🏆🦁🔴 pic.twitter.com/UrFhvnDUYg— Win Sports (@WinSportsTV) September 24, 2025
Una vez se confirmó la expulsión de Brayan León, Santa Fe atacó y luego de una jugada de trece toques, Christian Mafla marcó el primer gol de la noche y su cuarto de manera consecutiva con la camiseta del Rojo.
Para el segundo tiempo entró Hugo Rodallega en remplazo de Angelo Rodríguez, y a los 51' marcó el segundo para Independiente Santa Fe, ampliando la ventaja luego de un pase de Harold Santiago Mosquera.
Pero siete minutos después, Medellín asomó en el área de Santa Fe y se sancionó un penalti sobre Francisco Fydriszewski, a quien inicialmente Asprilla le atajó el cobro, pero en el rebote puso el descuento.
A los 70' se sancionó un nuevo penalti en favor del DIM por una mano de Meli, pero el llamado del VAR hizo percatar al árbitro que el mediocampista de Santa Fe le estaba dando la espalda a la jugada y no era sancionable.
Al 84', Yairo Moreno recibió la roja en Independiente Santa Fe luego de la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez hombres. Solo un minuto después se cobró un nuevo penalti para el DIM, pero el VAR hizo reversar la decisión.
Así, Santa Fe terminó aguantando para mantener la ventaja y se quedó con un 2-1 que le permitirá llegar con la primera opción para clasificar a 'semis' la próxima semana en Bogotá. La vuelta será el miércoles 1 de octubre a las 8:00 de la noche.
