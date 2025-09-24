Santa Fe venció al DIM en el Atanasio y sueña con 'semis' de Copa Betplay

Independiente Medellín recibió este miércoles a Independiente Santa Fe por la ida de cuartos de final de la Copa Betplay 2025, siendo la serie que 'abrió el telón' de esta instancia. Allí, los bogotanos se impusieron 2-1.

Desde el primer minuto se pudo ver superioridad de los locales, que se volcaron sobre el área de Santa Fe e inquietaron la portería de Weimar Asprilla, quien de a poco se convirtió en figura, pues sacó al menos cuatro pelotas de gol en el primer tiempo.

Corría el minuto 25 cuando se presentó una jugada 'bisagra' en la que Brayan León Muñiz le propinó un pelotazo a Marcelo Meli en la cara a menos de un metro de distancia. El juego se 'picó' y el juez central sacó amarillas a los implicados, pero tras el llamado del VAR expulsó al delantero de Independiente Medellín.

Video del balonazo de Brayan León a Marcelo Meli en Medellín - Santa Fe