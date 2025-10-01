Santa Fe vs Medellín EN VIVO 1 de octubre: cómo ver Copa BetPlay

Se define al primer semifinalista de la Copa BetPlay y saldrá de la llave entre Santa Fe vs Medellín, dos escuadras que llegan con un buen presente deportivo y con la obligación de sumar un resultado positivo en el Estadio de Techo para ilusionarse con un nuevo título en el FPC.

Santa Fe llega a enfrentamiento auspiciando como local y con la motivación de lo que ocurrió en el último duelo contra Equidad en la Liga BetPlay. El cuadro 'cardenal' llega dentro de los ocho mejores equipos de la primera división y con la ilusión de la 'pachoneta' intacta tras la salida de Jorge Bava del banquillo técnico.

Mientras que Medellín, bajo el mando de Alejandro Restrepo en la Liga BetPlay, ha venido ascendiendo, se encuentra en la tercera casilla, pero para este duelo ante Santa Fe deberá "remar en contra de la marea" al intentar darle vuelta al marcador global 1-2 que le permita seguir avanzando en la copa.

Siga Santa Fe vs Medellín EN VIVO 1 de octubre: hora y canal para ver Copa BetPlay

El compromiso entre Santa Fe vs Medellín se jugará en el Estadio de Techo a partir de las 20:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 22:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports +, pero también lo podrá seguir por Antena 2.