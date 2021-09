¿Se va o se queda? 'Bolillo' Gómez se destapó tras eliminación de Medellín

Independiente Medellín perdió 3-1 ante el Deportivo Cali y quedó eliminado de la Copa Betplay. El cuadro 'Poderoso' no logró llevarse el triunfo que le daba la continuidad en el certamen que ganó hace poco. Este resultado tambalea el proyecto deportivo de Hernán Darío el 'Bolillo' Gómez, técnico que se plantea su continuidad.

Puede ver: Medellín sufrió tres importantes bajas para la vuelta contra Cali en Copa BetPlay

Así lo dejó ver ante la prensa luego del compromiso contra el 'Azucarero'. El 'Bolillo' contestó que hablará con los directivos para tomar la mejor decisión posible de cara al juego frente a Santa Fe.

“Vamos a reunirnos, uno se va descomponiendo, para mí las críticas, las redes sociales no me complica la vida. A mí lo que me complica es cuando la hinchada tiene un comportamiento en contra de la familia del Medellín", contó el timonel.

Luego, Gómez le envió un mensaje de perdón a los fanáticos que esperan mejores resultados del DIM, pues el equipo no reacciona y los partidos pasan.

"Nos están pasando cosas que se nos salen de las manos dentro de los partidos, no hemos podido sacar triunfos y es doloroso para la hinchada, pero es más doloroso para nosotros es que la hinchada se ‘emberraque’ con nosotros y eso no me había tocado nunca, es la primera vez”, concluyó.

Lea también: Cali remontó, eliminó a Medellín y está en cuartos de final de la Copa BetPlay

Medellín jugará el próximo partido ante Santa Fe el domingo desde las 3:00 p.m. El 'Poderoso' está en la posición 14 del campeonato con 7 puntos en siete fechas jugadas y una diferencia de -2 goles.