Sorpresa en el América; tres bajas en convocatoria ante Nacional por copa

Este domingo 16 de noviembre se llevará a cabo el partido de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay 2025 entre América de Cali y Atlético Nacional, duelo que se llevará a cabo a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Pascual Guerrero.

La serie la va ganando el equipo ‘verdolaga’ por 4-1, un resultado complicado para el América de Cali, pero que no lo contemplan como definitivo, por eso, intentarán realizar una remontada histórica que los lleve a la final de un título que no tienen en sus vitrinas.

