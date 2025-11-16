Cargando contenido

América de Cali - 2025
América de Cali en la Liga BetPlay 2025-II
Dom, 16/11/2025 - 12:11

Sorpresa en el América; tres bajas en convocatoria ante Nacional por copa

El equipo 'escarlata' debe remontar un 4-1 en contra para avanzar a la final del torneo.

Este domingo 16 de noviembre se llevará a cabo el partido de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay 2025 entre América de Cali y Atlético Nacional, duelo que se llevará a cabo a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Pascual Guerrero. 

La serie la va ganando el equipo ‘verdolaga’ por 4-1, un resultado complicado para el América de Cali, pero que no lo contemplan como definitivo, por eso, intentarán realizar una remontada histórica que los lleve a la final de un título que no tienen en sus vitrinas. 

Convocatoria del América para el duelo por copa ante Nacional 

El técnico David González ha decidido tener cambios en su nómina de jugadores para lo que será el partido de esta tarde en condición de local, donde algunos futbolistas que habían hecho parte de la convocatoria en el juego de ida, finalmente no fueron incluidos en la más reciente lista. 

Se trata del arquero Jorge Soto, el lateral Ómar Bertel y el volante Luis Paz, de igual manera, el técnico antioqueño decidió no convocar al defensor central Andrés Mosquera Guardia, recordando además que Jean Pestaña no puede estar disponible por una sanción. 

Las nuevas caras que tendrá el América 

Por otro lado, en la lista de convocados aparece el arquero uruguayo Santiago Silva, el lateral Brayan Correa, el defensor Nicolás Hernández, Sebastián Navarro (quién reemplaza a Andres Roa) y el experimentado lateral Daniel Bocanegra, jugadores con los que David González intentará dar el gran golpe y eliminar a Nacional. 

El resto de la convocatoria se completa con jugadores baluartes del América como Rafael Carrascal, el arquero Joel Graterol, el peruano Luis Ramos, Cristian Barrrios y el mítico delantero Gustavo Adrián Ramos. 

