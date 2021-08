"Soy feliz con lo que hago": Teo Gutiérrez y su debut con gol en el Cali

Deportivo Cali empató 2-2 de local ante el Independiente Medellín en el partido de ida de la Copa Betplay. El equipo 'azucarero' tuvo como gran novedad la actuación de Teófilo Gutiérrez, fichaje estelar del onceno que entró para darle el empate a la escuadra.

'Teo' se vio bien en el terreno de juego y le aportó un resultado importante al conjunto de cara a la vuelta. Por eso el futbolista se refirió a cómo se siente al arribar a la escuadra.

“La verdad que me siento bien, es un club que me ha abierto las puertas, no ha sido fácil. Tenemos un gran entrenador a quien le gusta jugar bien a la pelota, tenemos un equipo muy joven, que van sumando minutos, y vamos por ese camino", dijo el atacante.

Sobre el compromiso, Gutiérrez dejó claro que le gustó el estilo de juego, pero necesitan ir afinando detalles para mejorar la definición.

"El primer tiempo jugamos un partidazo, pero creo que, en general, no vamos tranquilos más no conformes. Considero que podemos dar más, el Cali juega bien y tiene un ataque poderoso. Estamos encontrando el equilibrio”, remarcó.

Finalmente, se refirió a la vuelta que se disputará el próximo jueves 2 de septiembre en el Atanasio Girardot.

“La llave está abierta y Cali de visitante es peligroso. Nos deja tranquilos. Estamos jugando partidos cada tres días, pero eso no es excusa, aquí vamos. Cali merece estar en los primeros lugares siempre", concluyó.