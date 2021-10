“Tenés que ponerte a estudiar”: la 'peinada' de Eduardo Luis a Dudamel

Luego de la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay en al que Atlético Nacional venció en el Atanasio Girardot a Deportivo Cali, y Rafael Dudamel, técnico de esta escuadra habló en contra del arbitraje y lo perjudicial que según él ha sido, varias críticas han recaído sobre el entrenador y algunos periodistas no se han hecho esperar.

Uno de quienes habló en esta oportunidad fue Eduardo Luis López, el narrador y presentador de Win Sports, quien manifestó su inconformismo con las declaraciones dadas por el estratega venezolano.

Vale recordar que Dudamel, afirmó "Cuando te toca analizar una jugada, pero el cheque sale de una empresa del equipo que está siendo beneficiado, entonces tienes que decir que queda a interpretación”, poniendo en tela de juicio la opinión de algunos periodistas.

Asimismo, el comunicador apuntó en el programa 'Saque Largo' que está en total contravía con lo que dijo Dudamel, pues "La de Olivera, para mí no es penal y la Preciado, para mí sí es penal, y no me van a echar porque dije que es penal en contra de Nacional".