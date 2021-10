"Todo el país lo vio": Dudamel aseguró que el arbitraje perjudicó al Deportivo Cali

A pesar de ir ganando el compromiso cómodamente, Deportivo Cali no pudo defender la diferencia de 2-0 y empató 2-2 ante Atlético Nacional en la semifinal de ida de la Copa Betplay. Sin embargo, las acciones a favor del 'verdolaga' fueron señaladas por el técnico Rafael Dudamel como errores del árbitro.

Aunque el timonel del 'Azucarero' no quiso profundizar en este detalle, sí criticó la manera en que se dirigió el encuentro por parte del central.

“Siempre he sido muy respetuoso de los profesionales del arbitraje, ustedes lo han visto todo por televisión", aseguró el entrenador.

"Considero que para un fútbol de tan buen nivel como el colombiano, en una instancia como semifinal de la Copa BetPlay, quedo extrañado de que no haya habido VAR y mucho más en un tipo de partido de esta envergadura en el que juegan dos equipos tan históricos", agregó.

Aunque reiteró que no buscaba referirse a la actuación del juez, lo hizo: "No voy a hablar del arbitraje, creo que todo el país lo vio muy claro, todo quedó en evidencia, todo lo que yo pueda decir no va a alcanzar para solucionar nada”.

Entretanto, respecto al fútbol mostrado por sus dirigidos, Dudamel se sintió satisfecho porque vio una gran actuación de cada uno de los futbolistas en la cancha, incluso para él se debieron llevar el triunfo.

“Hoy han dado una demostración de jerarquía, de grandeza, de equipo, y el desarrollo del partido fue tal cual se había planificado. Superamos a un rival de altos quilates, fuimos a su campo, lo buscamos, lo agredimos y luego con mucho criterio jugamos.

Finalmente, pese al 2-2, el entrenador venezolano ya piensa en la vuelta y quiere ganar en el Atanasio Girardot para poder conseguir el paso a la gran final.

"Después el 2-2 no me quita para nada esas buenas sensaciones que me dejó el equipo, hicimos todo por merecer los tres puntos, pero va a tener mucha más emoción la vuelta, en un lindo estadio, con la fanaticada rival y todo esto seguramente va a hacer mucho más meritorio que podamos avanzar a la final, siempre y cuando todo lo que incida sea netamente futbolístico", concluyó.

La vuelta de la llave entre Cali y Nacional se disputará el jueves 21 de octubre en Medellín.