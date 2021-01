Tolima vs Nacional: Otra ciudad del Eje Cafetero le cerró las puertas al partido de Copa Betplay

A pocas horas de dar inicio al compromiso de los cuartos de final de la Copa Betplay entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, se conoció que el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira tampoco será el escenario para jugar dicho partido.

Según trascendió en las redes sociales, los motivos para el no prestamos del escenario ‘Matecaña’ son las aglomeraciones y ocupaciones de las UCI al no poder controlar a la hinchada, a pesar de que no está permitido el ingreso de los mismos al estadio.

Y es que en las últimas horas, El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia informó que no prestarían el estadio Centenario: “De acuerdo con las decisiones adoptadas en marco del consejo extraordinario de seguridad llevado a cabo este miércoles en la Alcaldía de Armenia se tomó la decisión de no hacer el préstamo del estadio Centenario para el partido de cuartos de final de Copa Colombia entre Deportes Tolima y Atlético Nacional”, dijo el comunicado.

Por otra parte, se tuvieron en cuenta las medidas decretadas por el gobierno colombiano y por ende, se le comunicó la decisión a los directivos del cuadro ‘Pijao’, por lo que seguirán en la búsqueda del estadio para jugar el partido de la Copa Betplay.



