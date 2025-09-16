Torres tomó decisión con el futuro de Millonarios tras eliminación en Copa BetPlay

Llegó a su fin una nueva llave de los octavos de final de la Copa BetPlay en donde los protagonistas fueron Millonarios y Envigado, quienes no se sacaron diferencias en el marcador, dejando como clasificado al club dirigido por el estratega Andrés Orozco.

El cuadro 'embajador' no hizo respetar su casa, aunque jugó en el Estadio de Techo, y no le pudo dar vuelta al marcador global que estaba ganando Envigado gracias a una solitaria anotación de Tomas Soto en el partido de ida. Este nuevo resultado negativo en la era de Hernán Torres dejó al estratega contra las cuerdas, pero con una contundente decisión con respecto al futuro de Millonarios.

Hernán Torres confirmó el plan para el futuro de Millonarios

Millonarios sigue sin levantar cabeza en el Fútbol Profesional Colombiano a pesar de que David González ya dejó el cargo y Hernán Torres asumió el cargo como director técnico. El equipo no se ha podido reponer en la Liga BetPlay, viene de sumar una vergonzosa derrota ante Alianza y el panorama en la Copa BetPlay también se complicó.

El estratega tolimense y lleva más de 20 días en el cargo, pero todavía no ha logrado encontrar el rumbo ganador que le devuelva la confianza a Millonarios y sus hinchas. Recientemente se vivió la eliminación de la Copa ante Envigado, por lo que la decisión de Torres para el proyecto que tiene en mente con el cuadro 'embajador' será trabajar la parte mental para mantener regularidad con el rendimiento de los jugadores durante todo el partido y no caer anímicamente en el transcurso de los 90 minutos.