Una completa ironía: así será el debut de Hernán Torres en Millonarios

Finalmente Hernán Torres fue anunciado como nuevo director técnico de Millonarios, pero este apenas asumirá en el cargo este lunes 25 de agosto, pues el partido del pasado sábado en el que e Embajador goleó 3-0 a Junior fue dirigido por el interino Carlos Giraldo.

Ahora, el entrenador ibaguereño se alista para dirigir su primera práctica y casi que de inmediato viajar con el equipo para debutar en la línea técnica en el partido Real Cartagena vs Millonarios por la vuelta de la fase 1B de Copa Betplay 2025.

Sin embargo, se tratará de una auténtica ironía su debut en el Embajador, pues Hernán Torres iniciará su nuevo ciclo en Millonarios justo enfrentando al equipo que acaba de dejar 'plantado', con el que aparentemente tenía un acuerdo de palabra.

Es menester enfatizar en que, un día antes de que David González dejara de ser el entrenador de Millonarios, Hernán Torres tenía un principio de acuerdo con Real Cartagena y estaba dispuesto a viajar desde Estados Unidos para integrarse a su nuevo club.