Lun, 25/08/2025 - 08:26
Una completa ironía: así será el debut de Hernán Torres en Millonarios
El entrenador ibaguereño dirigirá su primera práctica este lunes.
Finalmente Hernán Torres fue anunciado como nuevo director técnico de Millonarios, pero este apenas asumirá en el cargo este lunes 25 de agosto, pues el partido del pasado sábado en el que e Embajador goleó 3-0 a Junior fue dirigido por el interino Carlos Giraldo.
Ahora, el entrenador ibaguereño se alista para dirigir su primera práctica y casi que de inmediato viajar con el equipo para debutar en la línea técnica en el partido Real Cartagena vs Millonarios por la vuelta de la fase 1B de Copa Betplay 2025.
Sin embargo, se tratará de una auténtica ironía su debut en el Embajador, pues Hernán Torres iniciará su nuevo ciclo en Millonarios justo enfrentando al equipo que acaba de dejar 'plantado', con el que aparentemente tenía un acuerdo de palabra.
Es menester enfatizar en que, un día antes de que David González dejara de ser el entrenador de Millonarios, Hernán Torres tenía un principio de acuerdo con Real Cartagena y estaba dispuesto a viajar desde Estados Unidos para integrarse a su nuevo club.
Una vez la dirigencia de Millonarios hizo una oferta formal por Hernán Torres, este no lo dudó y negoció su llegada, la cual se dio sin mayores contratiempos. Ahora, está listo para debutar frente al equipo que primero se interesó en él, y al que aparentemente le habría dado su palabra.
Fecha y hora de Real Cartagena vs Millonarios - debut de Hernán Torres
El partido entre Real Cartagena y Millonarios será este martes 26 de agosto a las 8:10 p. m. en el estadio Jaime Morón por el partido de vuelta de la fase 1B de Copa Betplay, la cual va ganando 3-1 el Embajador tras el juego disputado en El Campín.
Cabe recordar que este será el segundo ciclo de Hernán Torres en Millonarios, pues ya estuvo en ese equipo entre 2012-2 y 2013-2, alcanzando un rendimiento del 52,4 % y siendo el DT del título de la estrella 14 conseguida el 16 de diciembre de 2012 frente a Independiente Medellín.
