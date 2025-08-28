Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 08:51
[Video] Alfredo Arias fue criticado por uno de sus jugadores en Junior
Pese a que el Tiburón marcha primero en Liga Betplay, los planteamientos de Alfredo Arias han generado algunas dudas.
El pasado martes 26 de agosto, Junior derrotó a Atlético FC en el estadio Metropolitano de Barranquilla por el juego de ida de octavos de final de la Copa Betplay, pues los Tiburones se impusieron 2-0 con anotaciones de Cristian Báez y dieron un paso hacia la clasificación.
Sin embargo, los locales dieron algunas ventajas en el primer tercio de cancha, y nuevamente se vio a un Junior carente de ideas, tenencia del balón y definición. Claro está que el entrenador Alfredo Arias utilizó a buena parte de los jugadores que con frecuencia son suplentes.
Pese a la victoria, hubo futbolistas que mostraron inconformismo con el desempeño mostrado, y uno de estos fue el portero Jefferson Martínez, quien fue crítico ante la alineación titular presentada por el Junior y el nivel de varios jugadores.
En zona mixta, en atención a medios de comunicación, Martínez se refirió a los futbolistas que con frecuencia son suplentes, e incluso afirmó que el entrenador usa jugadores en otras posiciones que no son las que ocupan habitualmente y que por ello es difícil que se consoliden.
"Fue una línea (defensiva) prácticamente nueva, con jugadores que no venían jugando o que juega en posiciones que no son las de ellos, así que va a ser difícil consolidar una defensa así", dijo Jefferson Martínez, en el que pareció un 'dardo' a Alfredo Arias, pese a que también se podría tratar de un comentario aislado en el cual pone en evidencia que hace falta reforzar algunas posiciones y por eso el cuerpo técnico saca provecho de cualquier lado.
Además, el portero comentó que "quien se ponga la camiseta de Junior tiene que rendir", en vista de que se trata de una de las instituciones deportivas más grandes del fútbol colombiano, cuya hinchada pide títulos con frecuencia.
"Lastimosamente en Liga cometimos errores. Tenemos muchas cosas por corregir", dijo el futbolista de 32 años, quien confía en el que el rendimiento de toda la plantilla de Junior va a mejorar y el equipo peleará los dos torneos que disputa actualmente.
Las declaraciones de Jefferson Martínez sobre Alfredo Arias
🎙️“Es una línea -defensiva- prácticamente nueva, jugadores que no venían jugando y jugadores que juegan en posiciones que no es la de ellos. Va a ser difícil consolidar una defensa así”— Cuid Sports (@cuidsports) August 27, 2025
🔥¿La crítica de Jefferson Martínez al planteo de Alfredo Arias? pic.twitter.com/ybgOFWl2S5
