[Video] Alfredo Arias fue criticado por uno de sus jugadores en Junior

El pasado martes 26 de agosto, Junior derrotó a Atlético FC en el estadio Metropolitano de Barranquilla por el juego de ida de octavos de final de la Copa Betplay, pues los Tiburones se impusieron 2-0 con anotaciones de Cristian Báez y dieron un paso hacia la clasificación.

Sin embargo, los locales dieron algunas ventajas en el primer tercio de cancha, y nuevamente se vio a un Junior carente de ideas, tenencia del balón y definición. Claro está que el entrenador Alfredo Arias utilizó a buena parte de los jugadores que con frecuencia son suplentes.

Pese a la victoria, hubo futbolistas que mostraron inconformismo con el desempeño mostrado, y uno de estos fue el portero Jefferson Martínez, quien fue crítico ante la alineación titular presentada por el Junior y el nivel de varios jugadores.

En zona mixta, en atención a medios de comunicación, Martínez se refirió a los futbolistas que con frecuencia son suplentes, e incluso afirmó que el entrenador usa jugadores en otras posiciones que no son las que ocupan habitualmente y que por ello es difícil que se consoliden.