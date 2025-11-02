Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 19:54
[Video] Golazos de Bauzá y Matheus ante América; Nacional golpea en la Copa
El delantero argentino la puso en el ángulo.
Este domingo 2 de noviembre se lleva a cabo el partido de ida de una de las semifinales de la Copa BetPlay 2025, duelo entre Atlético Nacional y América de Cali que se lleva a cabo en el Estadio Atanasio Girardot, recinto deportivo que fue testigo de un golazo.
Y es que al minuto 36 del compromiso, el delantero Juan Bauzá remató de primera un balón que previamente robó Matheus Uribe a la defensa americana, exjugador de la Selección Colombia que jugó bien para Alfredo Morelos, delantero que asistió para el posterior golazo del argentino.
Juan Bauzá abre el marcador en el partido de Copa BetPlay
El atacante de 29 años, quien fue alineado como titular en el partido, aprovechó que tenía tiempo y espacio en la jugada para rematar de primera, una muy buena decisión que dejó al arquero Jorge Soto sin opciones de atajar el balón, que fue bien colocado al palo izquierdo del arco americano.
Pese a que el gol fue obra de Juan Bauzá, en el análisis de la jugada vale destacar la acción de Matheus Uribe, que con gran intensidad logró robar un balón y dejar mal posicionada la defensa del América de Cali.
⚽️🇳🇬 Gol de Juan Francisco Bauzá (36’) para el 1-0 de Atlético Nacional sobre el América de Cali. Recuperación de Matheus Uribe, combinación del argentino con Morelos para rematar de primera y abrir el marcador. pic.twitter.com/YnQYeNFhCr— Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) November 3, 2025
Las estadísticas de Bauzá con Atlético Nacional
El jugador argentino, que llegó al equipo ‘verdolaga’ en julio de este año, se estrenó con gol en esta Copa BetPlay luego de 4 partidos disputados, competencia en la que ya se había reportado con una asistencia.
Por otro lado, con respecto a la presente edición de la Liga BetPlay, Juan Bauzá lleva un gol y dos asistencias en 11 partidos disputados, futbolista que en ocasiones va al banco de suplentes ante la dura competencia por ser titular en un equipo como Nacional.
Matheus Uribe marcó el segundo para Nacional
En el segundo tiempo, el experimentado jugador de 34 años puso el segundo para Nacional, una jugada gestada por la zona izquierda de la cancha que nuevamente tiene la asistencia de Alfredo Morelos, que ve la llegada del mediocampista en el área del América para el posterior remate.
⚽️🇳🇬 Gol de Matheus Uribe (49’) para el 2-0 de Atlético Nacional sobre América de Cali. El ‘Verdolaga’ la tejió y en espacio reducido resolvió. Participación destacada de Rengifo, al igual que la gran asistencia de Alfredo Morelos. pic.twitter.com/MbgLMmUeeK— Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) November 3, 2025
