[Video] Golazos de Bauzá y Matheus ante América; Nacional golpea en la Copa

Este domingo 2 de noviembre se lleva a cabo el partido de ida de una de las semifinales de la Copa BetPlay 2025, duelo entre Atlético Nacional y América de Cali que se lleva a cabo en el Estadio Atanasio Girardot, recinto deportivo que fue testigo de un golazo.

Y es que al minuto 36 del compromiso, el delantero Juan Bauzá remató de primera un balón que previamente robó Matheus Uribe a la defensa americana, exjugador de la Selección Colombia que jugó bien para Alfredo Morelos, delantero que asistió para el posterior golazo del argentino.

