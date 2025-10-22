Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 19:49
VIDEO - Edwin Cardona, expulsado en Nacional por fuerte codazo
Cardona vio la roja en el partido entre Atlético Nacional con Once Caldas.
Malas noticias se conocieron este miércoles 22 de octubre para Atlético Nacional, después de que sufriera la expulsión de una de sus principales figuras en el partido contra Once Caldas por la vuelta de los cuartos de final en la Copa BetPlay Dimayor 2025.
Se trata del mediocampista Edwin Cardona, quien vio la tarjeta roja en el minuto 56 del encuentro que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.
Con el marcador 1-0 a favor de Atlético Nacional, Edwin Cardona intentó controlar el balón en terreno del cuadro 'verdolaga' con el objetivo de iniciar un ataque.
Sin embargo, el mediocampista recibió la presión de Cristian Barrios, extremo de Once Caldas, que trató de recuperar el esférico y además impedir la ofensiva antioqueña.
Al momento de interponer su cuerpo sobre la humanidad de Barrios, Edwin Cardona agredió con su codo izquierdo el rostro del jugador de Once Caldas.
El árbitro central se percató de lo sucedido y sin dudarlo le mostró la tarjeta roja al mediocampista de Atlético Nacional.
Edwin Cardona se perdería la semifinal
Teniendo en cuenta que Edwin Cardona vio la roja directa, el mediocampista se perdería el partido de ida y vuelta de la ronda semifinal de la Copa BetPlay, en la que Atlético Nacional se enfrentaría a América de Cali.
Fuente
Antena 2