VIDEO - Edwin Cardona, expulsado en Nacional por fuerte codazo

Con el marcador 1-0 a favor de Atlético Nacional, Edwin Cardona intentó controlar el balón en terreno del cuadro 'verdolaga' con el objetivo de iniciar un ataque.

Sin embargo, el mediocampista recibió la presión de Cristian Barrios, extremo de Once Caldas, que trató de recuperar el esférico y además impedir la ofensiva antioqueña.

Al momento de interponer su cuerpo sobre la humanidad de Barrios, Edwin Cardona agredió con su codo izquierdo el rostro del jugador de Once Caldas.

El árbitro central se percató de lo sucedido y sin dudarlo le mostró la tarjeta roja al mediocampista de Atlético Nacional.