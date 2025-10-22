Cargando contenido

Edwin Cardona envuelto en nueva polémica con Nacional
Edwin Cardona envuelto en nueva polémica con Nacional
@nacionaloficial
Copa Betplay
Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 19:49

VIDEO - Edwin Cardona, expulsado en Nacional por fuerte codazo

Cardona vio la roja en el partido entre Atlético Nacional con Once Caldas.

Malas noticias se conocieron este miércoles 22 de octubre para Atlético Nacional, después de que sufriera la expulsión de una de sus principales figuras en el partido contra Once Caldas por la vuelta de los cuartos de final en la Copa BetPlay Dimayor 2025.

Se trata del mediocampista Edwin Cardona, quien vio la tarjeta roja en el minuto 56 del encuentro que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.

 

Lea también
Image
Problema para Nacional en el clásico con Medellín

Atlético Nacional sufre mala noticia para el clásico con Medellín

Ver más

Con el marcador 1-0 a favor de Atlético Nacional, Edwin Cardona intentó controlar el balón en terreno del cuadro 'verdolaga' con el objetivo de iniciar un ataque.

Sin embargo, el mediocampista recibió la presión de Cristian Barrios, extremo de Once Caldas, que trató de recuperar el esférico y además impedir la ofensiva antioqueña.

Al momento de interponer su cuerpo sobre la humanidad de Barrios, Edwin Cardona agredió con su codo izquierdo el rostro del jugador de Once Caldas.

El árbitro central se percató de lo sucedido y sin dudarlo le mostró la tarjeta roja al mediocampista de Atlético Nacional.

Lea también
Image
Tarjeta roja

La liga Betplay primera en insólito ranking: El nivel arbitral quedó expuesto

Ver más

Edwin Cardona se perdería la semifinal

Teniendo en cuenta que Edwin Cardona vio la roja directa, el mediocampista se perdería el partido de ida y vuelta de la ronda semifinal de la Copa BetPlay, en la que Atlético Nacional se enfrentaría a América de Cali.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
Edwin Cardona

Edwin Cardona

Imagen
Copa Betplay

Copa Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido