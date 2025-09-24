Actualizado:
[Video] En medio de lágrimas: Bava se despidió de Santa Fe y explicó su decisión
En un comunicado oficial, el León confirmó la salida del cuerpo técnico liderado por el uruguayo.
Jorge Bava aprovechó la rueda de prensa posterior a la victoria 1-2 ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot para despedirse de Santa Fe, pues el entrenador uruguayo viajará a Paraguay para dirigir a Cerro Porteño.
El rumor se venía acrecentando, y al término del partido, Santa Fe anunció a través de sus canales oficiales la salida del entrenador, quien presentó su renuncia ante una oferta más alta proveniente del Ciclón de Barrio Obrero.
Las últimas declaraciones de Jorge Bava como entrenador de Santa Fe
En rueda de prensa, y entre lágrimas, Jorge Bava explicó inicialmente que se dedicaría tan solo a hablar de Santa Fe y no de Cerro Porteño, no sin antes explicar que su salida se da debido a que "vemos -junto a su cuerpo técnico- una oportunidad para nuestro futuro".
"A Santa Fe se le vio al intención de hacer un esfuerzo económico", reconoció Bava, pero es evidente que los números del León no se acercan a los de Cerro, y ni siquiera el hecho de estar clasificado a fase de grupos de la próxima Copa Libertadores valió para convencerlo.
Además, ya con la voz cortada, Bava explicó que "es muy difícil desde lo afectivo", pues se trata de un grupo con el cual generó sinergia pese a los escasos seis meses en los que permaneció al frente.
Asimismo, y ya entrando con algo más de sentimentalismo, Jorge Bava explicó: "Soy un privilegiado de haber estado en el momento justo", teniendo en cuenta que fue el técnico artífice de la décima estrella, justamente ante Independiente Medellín.
"La décima fue espectacular", dijo el entrenador de 44 años, pues varios técnicos pasaron y ninguno consiguió la que fue una de las estrellas más esquivas en la historia de Independiente Santa Fe.
Por último, Jorge Bava explicó que "Santa Fe es un gigante de América", y que siempre se sentirá ligado al equipo bogotano.
Última rueda de prensa de Jorge Bava en Santa Fe
