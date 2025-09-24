[Video] En medio de lágrimas: Bava se despidió de Santa Fe y explicó su decisión

Jorge Bava aprovechó la rueda de prensa posterior a la victoria 1-2 ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot para despedirse de Santa Fe, pues el entrenador uruguayo viajará a Paraguay para dirigir a Cerro Porteño.

Puede leer: Santa Fe confirmó a su nuevo técnico tras la salida de Jorge Bava

El rumor se venía acrecentando, y al término del partido, Santa Fe anunció a través de sus canales oficiales la salida del entrenador, quien presentó su renuncia ante una oferta más alta proveniente del Ciclón de Barrio Obrero.

Las últimas declaraciones de Jorge Bava como entrenador de Santa Fe

En rueda de prensa, y entre lágrimas, Jorge Bava explicó inicialmente que se dedicaría tan solo a hablar de Santa Fe y no de Cerro Porteño, no sin antes explicar que su salida se da debido a que "vemos -junto a su cuerpo técnico- una oportunidad para nuestro futuro".

"A Santa Fe se le vio al intención de hacer un esfuerzo económico", reconoció Bava, pero es evidente que los números del León no se acercan a los de Cerro, y ni siquiera el hecho de estar clasificado a fase de grupos de la próxima Copa Libertadores valió para convencerlo.