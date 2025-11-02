[Video] Gol 'olímpico' en el Atanasio; Nacional y un lujo ante el América en Copa

Atlético Nacional se llevó el triunfo en el juego de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2025 al vencer 4-1 al América de Cali, duelo disputado en un Estadio Atanasio Girardot repleto y encendido.

El conjunto verdolaga mostró jerarquía, carácter y eficacia ofensiva para dejar encaminada la serie frente a un rival que poco pudo hacer ante la intensidad del local. El equipo paisa terminó imponiendo condiciones y encontró en el primer tiempo el camino al gol.

Lea también: [Video] Álvaro Angulo hizo gol y asistencia en Pumas vs Tijuana