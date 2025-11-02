Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 22:15
[Video] Gol 'olímpico' en el Atanasio; Nacional y un lujo ante el América en Copa
Juan Manuel Rengifo regaló una joya en el juego de ida de las semifinales.
Atlético Nacional se llevó el triunfo en el juego de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2025 al vencer 4-1 al América de Cali, duelo disputado en un Estadio Atanasio Girardot repleto y encendido.
El conjunto verdolaga mostró jerarquía, carácter y eficacia ofensiva para dejar encaminada la serie frente a un rival que poco pudo hacer ante la intensidad del local. El equipo paisa terminó imponiendo condiciones y encontró en el primer tiempo el camino al gol.
Lea también: [Video] Álvaro Angulo hizo gol y asistencia en Pumas vs Tijuana
En otras noticias: ¿cuál equipo en Colombia promedia mayor asistencia de hinchas en los partidos?
Gol olímpico en el Atanasio Girardot
La gran historia del encuentro la escribió Juan Manuel Rengifo, el joven mediocampista de 20 años que ingresó al minuto 40 en lugar del lesionado Andrés Sarmiento. Pese a su corta edad, Rengifo fue protagonista absoluto al anotar un espectacular gol olímpico que desató la ovación del público.
Con una perfecta ejecución desde el tiro de esquina, el balón tomó un efecto imposible y se coló directamente en el arco americano. Fue una joya técnica, reflejo del enorme talento y proyección del futbolista formado en las divisiones menores del club.
¡GOL OLÍMPICO DE JUAN 'TITÍ' RENGIFO Y NACIONAL ANOTA EL 3-0! Tremenda viveza del volante de Nacional. #LACOPAxWIN 🟢⚪🔥🏆⚽ pic.twitter.com/7fVIWE26CG— Win Sports (@WinSportsTV) November 3, 2025
Los otros goles del partido
Juan Bauzá fue el encargado de abrir el marcador con una definición precisa dentro del área tras una buena combinación colectiva. Luego, Matheus Uribe amplió la ventaja con un potente disparo desde media distancia que dejó sin opciones al arquero rival.
Nacional dominaba a placer en el segundo tiempo, con Alfredo Morelos como figura ofensiva, participando activamente en el juego y sirviendo de asistente en los dos primeros tantos. El delantero también tendría su premio personal más adelante, marcando el tercero del compromiso para coronar una noche completa.
América de Cali descontó al minuto 81 gracias a Yohan Garcés, quien aprovechó un error defensivo para marcar el único tanto visitante. No obstante, el 4-1 final deja a Atlético Nacional con una ventaja considerable de cara al partido de vuelta y con la confianza al máximo.
Fuente
Antena 2