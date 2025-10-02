Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 09:30
¿Y Rafael Carrascal? América enfrentará a Junior con 4 bajas en su nómina
El entrenador del equipo escarlata tiene novedades en su convocatoria.
Este jueves 2 de octubre se llevará a cabo un nuevo partido de la Copa BetPlay 2025, duelo de ida de cuartos de final entre América de Cali y Junior que se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla a partir de las 8 de la noche.
El equipo escarlata, que viene de empatar 1-1 con Envigado en su partido anterior por la Liga BetPlay, buscará un buen resultado en condición de visitante con una plantilla de jugadores que presenta algunas novedades.
¿Rafael Carrascal fue convocado para el duelo ante Junior?
El conjunto dirigido por el técnico David González, que en la Copa BetPlay viene de eliminar al Atlético Bucaramanga, ha viajada a Barranquilla con el mediocampista Rafael Carrascal, quiera era duda por una molestia física que confesó venir sufriendo desde hace un tiempo.
El volante de 32 años, uno de los referentes más importantes de este América de Cali, hace parte de la convocatoria realizada por David González, una noticia que tranquiliza al aficionado escarlata, pues su inclusión en el viaje es una clara señal de que su molestia no es de gravedad y ya la pudo haber superado.
América viajó a Barranquilla con cuatro bajas
El equipo de los ‘Diablos Rojos’ tiene en su convocatoria de jugadores como Dylan Borrero, Daniel Bocanegra, Marcos Mina, Cristian Barrios, Luis Ramos y Josen Escobar, jugador que pese a tener sanción pendiente por pagar está habilitado por alguno de los jugadores que América prestó a la Selección Colombia Sub-20.
Por otro lado, se destaca la ausencia del arquero venezolano Joel Graterol (quien ha venido atajando en la liga de manera constante), el defensa Omar Bertel, el extremo Jan Lucumí y el zaguero central Andrés Mosquera Guardia, todas estas bajas provocadas aparentemente por una decisión técnica.
