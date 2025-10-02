¿Y Rafael Carrascal? América enfrentará a Junior con 4 bajas en su nómina

Este jueves 2 de octubre se llevará a cabo un nuevo partido de la Copa BetPlay 2025, duelo de ida de cuartos de final entre América de Cali y Junior que se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla a partir de las 8 de la noche.

El equipo escarlata, que viene de empatar 1-1 con Envigado en su partido anterior por la Liga BetPlay, buscará un buen resultado en condición de visitante con una plantilla de jugadores que presenta algunas novedades.

