Alerta en la Selección Colombia para la final de la Copa América: DT confirmó mala noticia

"Estamos contentos, pero la alegría de un triunfo no puede durar más de 24 horas. No tuvimos un buen arranque en esta copa, pero sabíamos que íbamos a crecer porque queríamos llegar hasta el 2 de agosto, pero no nos conformamos con eso y sea brasil o uruguay, estas chicas están acostumbradas a hacer historias, lo hicieron en el mundial y en los olímpicos. Nos vamos a preparar, ahorita vamos a recuperar a las jugadoras, hubo muchas que terminaron con varias molestias, con fatiga, pero queremos darla toda por nuestro país y queremos que hagan historia."