Ángel Di María confesó: "Me dijeron que el lateral se dormía y aproveché"

El extremo argentino Ángel Di María, autor del gol con que Argentina se impuso este sábado a Brasil por 1-0 en la final de la Copa América y conquistó su primer título tras 28 años de sequía, aseguró que fue una victoria muy deseada por la selección pese a que muchos en su país dudaban.



"Soñamos tanto por esto, peleamos tanto, mucha gente dudaba y nos criticaba, pero le seguimos dando, hasta que hoy se rompió y entró y, gracias a Dios, ganamos el título tan deseado que estábamos buscando", afirmó el jugador del PSG francés en declaraciones al final del partido.

Di María, considerado el mejor jugador de la final por el gol y por haberse convertido en el mas peligroso de Argentina, por encima de Lionel Messi, aseguró que el título es aún más valioso por haberlo conseguido en Brasil y en pleno estadio Maracaná de Río de Janeiro.



"La Copa era en Argentina (que desistió de la organización por la pandemia) y terminamos aquí, porque teníamos que ganarla aquí y se ganó", aseguró.



El extremo aseguró que el gol fue logrado gracias a un pase perfecto de De Paul y a que aprovechó el error del lateral brasileño Renán Lodi.

"Me habían dicho que el lateral se dormía un poco en la marcación y entonces aproveché el pase perfecto, la controlé y avancé", dijo.



La victoria en el Maracaná sobre el histórico rival le permitió a Argentina poner fin a un ayuno de 28 años sin títulos y a Messi, elegido como el mejor del torneo, conquistar su primer título con la selección argentina.



La Albiceleste, que no conseguía un título desde la Copa América de 1993, elevó a 20 el número de partidos en que no conoce la derrota; frenó la serie de 13 partidos invicto que tenía Brasil; vengó la derrota sufrida en semifinales de la Copa América en 2019 frente a los brasileños, y evitaron el segundo título consecutivo de la Canarinha.