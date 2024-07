Argentina sale con la pesada: nómina titular ante Colombia en la final de la Copa América 2024

Argentina ha confirmado su alineación titular para la final de la Copa América 2024 contra Colombia. El equipo albiceleste va en busca del bicampeonato y se enfrentará a la tricolor, con la intención de sumar un título más tras haber ganado la edición de 2021 y el Mundial 2022. En esta ocasión, el conjunto del sur del continente podría presentar pocos cambios respecto a los once inicialistas ante Canadá.

Una de las incógnitas antes del inicio del torneo era la inclusión de Ángel Di María en el once titular. El delantero del Benfica había generado dudas sobre su participación en la selección sudamericana debido a que no fue titular en el partido contra Ecuador. No obstante, el 11 parece listo para cumplir con la promesa de jugar su último encuentro con la selección como titular.

Tras el partido de semifinales contra el equipo canadiense, Scaloni podría sorprender con pocas variaciones en la alineación inicial. El entrenador desea mantener la potencia en el ataque, donde la campeona del mundo utilizará su tridente habitual en el encuentro más decisivo.

Desde el comienzo, el equipo contará con su columna vertebral respaldada por el 'Dibu' Martínez como portero. 'Cuti' Romero en la defensa, Rodrigo De Paul y el colorado Mac Allister en el medio campo, y Leo Messi en la delantera.

Entre las novedades o dudas que aún quedaban por resolver se encontraba la inclusión de Julián Álvarez como '9' de área. El entrenador no dejó lugar a dudas y confirmó que el atacante del Manchester City sería el delantero principal.

Para este partido, Ángel Di María jugará como extremo por izquierda. Mientras tanto, la base del medio campo será la que se ha consolidado a lo largo del torneo. De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister tendrán que luchar contra Lerma, Richard Ríos y Jhon Arias.

Once titular de Argentina ante Colombia en la final de la Copa América 2024:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristián Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

El equipo albiceleste buscará revalidar el título del torneo continental. La final entre Colombia y Argentina se llevará a cabo este domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami a las 08:00 p.m. hora local.