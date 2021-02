Australia y Catar no jugarán la Copa América 2021: motivos y detalles

La Copa América que organizarán Colombia y Argentina en conjunto ha sumado un nuevo problema por cuenta de la pandemia. Ahora se confirmó que Australia y Catar no jugarán el torneo continental al que habían sido invitados, puesto que en su cronograma aparecen partidos de Eliminatorias hacia Catar 2022.



Australia y Catar habían sido invitados porque antes de la pandemia no tenían compromisos en junio y julio de 20w0; sin embargo, la Copa América se aplazó un año por la contingencia y las Eliminatorias en Asia siguen siendo postergadas. Así las cosas, Australia tendrá partido de clasificatoria en esas fechas y no podrá acudir a Sudamérica.

Catar no juega Eliminatorias, pero ante la ausencia de Australia quedan incompletos los grupos y desde Conmebol han confirmado que ninguna de las dos selecciones asiáticas llegará a Sudamérica para el torneo de selecciones.



Así lo confirmó Gonzalo Bellos, secretario general adjunto de Conmebol, en 'Radio la Red' de Argentina. Explicó que la Copa América sigue en pie entre el 11 de junio y el 10 de julio, pero con cambios en el calendario y con posible presencia de público en los estadios con aforo de 30%.

Los grupos se mantienen excluyendo a los equipos asiáticos, es decir:



Grupo A: Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay.

Grupo B: Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Perú.



Cabe señalar que esta Copa América fue pensada por Conmebol para emparejar su calendario con la Eurocopa y UEFA.