Bielsa confronta y abre polémica en Copa América: rueda de prensa tensa

La Copa América 2024 de Estados Unidos tiene a varios candidatos a quedarse con el título, uno de ellos, nada más y nada menos que Uruguay con Marcelo Bielsa como el director técnico en posesión. El ‘Loco’ volvió a ser protagonista, especialmente, después de la victoria uruguaya contra su similar de Panamá por 3-1.

Sin embargo, no todo es tranquilidad en el panorama de la selección de Uruguay ni en Marcelo Bielsa, después de que se generara revuelo en plena rueda de prensa caliente. Se especulaba que la gran inquietud de los periodistas sería el tema de Luis Alberto Suárez como suplente y sin ningún minuto en cancha. Pero, todo se calentó por la supuesta “falta de ritmo” que podía haber en el combinado celeste.

Y es que, Marcelo Bielsa solo designó un partido de preparación con el objetivo de llegar a la Copa América con regularidad. Enfrentaron a México y no pasaron problemas superándolos 4-0. Este único partido fue lo que encendió la polémica con una inquietud de la prensa acerca de la falta de ritmo por haber tenido solo un encuentro.

MARCELO BIELSA ESTALLÓ CON UN PERIODISTA

Una de las preguntas, indicaba, “sentís que ese cansancio, esa falta de ritmo en el segundo tiempo sobre todo que pudo tener Uruguay”. Justo cuando se oyó la frase falta de ritmo, el entrenador argentino sentenció, “no, no, no es así. Lo que asombró fue el ritmo del equipo. Disculpe que le de mi punto de vista antes que usted termine su pregunta. Araújo (Ronald) sufrió un problema vinculado con su salud, nada que ver con estar cansado o no estar cansado. En ese sentido, es suficiente verificar que los zagueros centrales son los jugadores que menos corren en los partidos”.

Posteriormente, explicó por qué sacó a Federico Valverde, que mostró cansancio a lo largo del segundo tiempo, “respecto de Valverde (Federico), su despliegue fue muy alto y que yo lo haya cambiado faltando diez minutos no me parece que defina a un jugador que no tolere el ritmo. Después, un equipo que presiona en campo rival, que dinamiza el juego y que necesita correr mucho para plasmar su idea de juego, me cuesta imaginar que una pregunta sea encabezada asignándole falta de ritmo”.

Justo cuando el periodista volvió a intervenir para explicarse, Marcelo Bielsa lo detuvo por segunda vez. Sobre la interrupción, precisó, “está bien que no pueda terminar la pregunta porque usted habló de falta de ritmo, es verdad que yo lo interrumpí como que usted dijo que contenía falta de ritmo”.

La pregunta iba encaminada a los pocos partidos que tuvieron antes de Copa América, pero nuevamente, lo confrontó exponiendo otra idea diferente, “En este sentido pienso lo contrario, fíjese como la primera pregunta hacía referencia al exceso de minutos para justificar el cansancio de Valverde y usted hace referencia a la ausencia de minutos de pre competencia para imaginar que al equipo uruguayo le faltó ritmo”.