Bielsa no tuvo compasión con organizadores de Copa América: reveló irregularidades

Tras la eliminación de Uruguay en manos de Colombia en las semifinales de la Copa América, Marcelo Bielsa tomó medidas en las ruedas de prensas posteriores. Los uruguayos se preparan con el objetivo de enfrentar a Canadá por el partido del tercer y cuarto puesto, pero el ‘Loco’ se desató frente a los periodistas por varias razones.

Se refirió a la pelea que se suscitó sobre el final del partido ante Colombia, en donde defendió a capa y a espada a sus dirigidos por una reacción sumamente normal frente a los hechos. Pues, hinchas de Colombia se habrían mandado en avalancha en las gradas en donde estaban familiares de los jugadores.

Marcelo Bielsa sostuvo que, “no se dan cuenta de que esos jóvenes (los jugadores uruguayos) si no hubieran hecho eso habrían sido condenados por nosotros mismos. ¿Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer?”. El ‘Loco’ explotó durante la rueda de prensa cuando lo cuestionaron por el tipo de sanciones, “de qué sanción me hablan, lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas”.

Todo el tema de las sanciones caldeó la rueda de prensa, tanto que Marcelo Bielsa estalló contra los organizadores de la Copa América por contar mentiras sobre las condiciones de los campos de juego y sedes de entrenamiento. Pues, sentenció que le parecía increíble que jugadores tuvieran que decir que los escenarios estaban perfectos y que amenazaran con penalizaciones a quienes hablaran mal.

SIN PIEDAD CONTRA ESTADOS UNIDOS Y ORGANIZADORES

Marcelo Bielsa recordó la actuación de Estados Unidos frente al caso de corrupción en el fútbol, “Estados Unidos, para que usted lo recuerde, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI. Hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitrajes que permitieron el juego. No hay nada de qué quejarse”, se refirió con tintes sarcásticos.

Luego, siguió, “lo que no se puede seguir engañando es que hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente. Para decir que es una cuestión visual, que Scaloni no tiene que hablar, que los campos de entrenamientos están todos perfectos. Tengo colección de fotos de los campos emparchados y que salgan los dueños que esto es impresentable, pero como eso afecta a los organizadores, no hay que decir una palabra”. Recordó que a Lionel Scaloni no le permitieron señalar irregularidades más de una vez.

Posteriormente, volvió a tocar el tema de las sanciones, “la sanción no tiene que ser para los futbolistas, sino para los que lo obligaron a actuar así. No tenían opción, y resulta que tenemos que ver si le tenemos miedo a las posibles sanciones. Todo esto es una caza de brujas. Es una vergüenza. En un país que como organizador tiene responsabilidad y que fue capaz de FIFA Gate, resulta que hay que echarles la culpa a los jugadores”.

En la rueda de prensa que duró más de cuarenta minutos, aseveró que ha pasado por muchas cosas más graves que esta y que no las ha dicho. Uruguay enfrenta a Canadá en el partido válido por el tercer y cuarto puesto de la Copa América.