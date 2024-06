Brasil revivió momento importante para la Copa América

Brasil exhibió este jueves en la ciudad de São Paulo el trofeo de la Copa América, que se disputará a partir del día 20 en Estados Unidos, con ganas de revancha sobre Argentina y confiado en el gran momento de Vinícius Júnior para levantar el título.



La Copa, que pesa 11,85 kilos y acaba de pasar por una restauración inédita para la edición de este año, congregó a aficionados y curiosos en un centro comercial de la capital paulista.



Sin Neymar, ausente por una rotura del ligamento cruzado y del menisco de la rodilla izquierda, los hinchas de la Canarinha se encomiendan a Vinícius Júnior, que acaba de proclamarse campeón de la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid.



"Va a ser elegido el mejor del mundo", sentenció Luciano Dutes, quien se acercó al lugar para sacarse una foto con la reluciente Copa América.



Este operador de máquinas de 37 años no tiene dudas: Brasil ganará su décima Copa América en Estados Unidos y además derrotando "por 4-0" a Argentina, que defiende el título que logró en 2021 después de imponerse precisamente a la Canarinha en el Maracaná de Río de Janeiro (1-0).

Dutch Don Erik do Ouro, estudiante de 18 años, también ve factible lograr el título. En su opinión, Brasil ha mejorado desde la llegada en enero pasado del técnico Dorival Júnior, incluso sin la presencia de Neymar.



"Creo que Vinícius y Rodrygo pueden echarse a los hombros la selección", apuntó.



De Vini resalta que fue "desacreditado" cuando llegó al Real Madrid, pero consiguió darle la vuelta a la situación y ahora "es el mejor del mundo".



"Si gana (la Copa América), ganará el Balón de Oro; ya no habrá dudas entre él y (Jude) Bellingham", sostuvo.



No obstante, Erik do Ouro advirtió de la fortaleza de Uruguay y Colombia, dos selecciones que "vienen sin hacer ruido" y que ya derrotaron a Brasil en las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026.

"Argentina es una gran candidata" y "también nos ganó" en las eliminatorias, "pero en un clásico todo puede ocurrir", expresó.



El trofeo de la Copa América se exhibirá el sábado en Río, en un acto que contará con la presencia de los exjugadores brasileños 'Zinho' y Carlos Germano.



La pentacampeona del mundo debutará en la competición el día 24 ante Costa Rica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.



Antes, jugará dos amistosos frente a México, este sábado en Texas, y cuatro días después contra Estados Unidos, en Orlando.