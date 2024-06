Vidal perdonó su ausencia en la Selección de Chile y defendió decisión de Gareca

La Selección de Chile confirmó hace unas semanas su lista previa de jugadores convocados para los amistosos antes de la Copa América 2024. El conjunto austral jugará ante Paraguay en la fecha FIFA de junio para los partidos de preparación rumbo al torneo continental.

El elenco comandado por Ricardo Gareca confirmó sorpresas rumbo a la Copa que se jugará en los Estados Unidos. La roja se estrenará ante Perú en la primera fecha del Grupo A, un encuentro donde el técnico argentino se verá con muchos de sus pupilos.

Dentro de la lista de futbolistas llamaron la atención dos ausencias sobresalientes. Arturo Vidal y Gary Medel se quedaron sin lugar entre los llamados para el compromiso preparatorio. Los dos veteranos habían estado en citaciones anteriores, pero no fueron tenidos en cuenta.

Ante esto, el volante austral de Colo Colo apuntó lo que significa estar ausente en la roja: “Siempre hay ilusión de estar en la selección, pero se respeta lo que el entrenador dijo. Claramente, hizo una citación para el partido con Paraguay, y si me toca después, feliz, si no apoyaré desde afuera como siempre lo he hecho. Desearle mucha suerte a los que les toca viajar a la Copa América”.

El mediocampista señaló que asume la opción de ser convocado o quedarse por fuera: “Ojalá sea una buena Copa América. Las últimas cinco veces que estuve nos fue bastante bien. Ojalá que sea así en Estados Unidos. Sí me toca, feliz, y si no a apoyar de afuera nomas”.

Vidal podría sumarse a lista definitiva de la roja en los próximos días. Gareca confirmó en su última rueda de prensa la chance de incluir futbolistas que no fueron tenidos en cuenta para el amistoso ante Paraguay.

Por ahora, Chile se alista para lo que será su partido antes de la Copa América. La roja jugará el 11 de junio ante Paraguay y seguirá su concentración para el debut en el torneo continental ante Perú.