Chile, entre las cuerdas: perdería a un referente para la Copa América

La selección de Chile ultima detalles para poder encarar el inicio de la Copa América en Estados Unidos. Los australes, dirigidos por Ricardo Gareca tienen que asumir el gran reto en el certamen continental, en busca de la clasificación a los cuartos de final y con la necesidad de volver a ser protagonistas.

La historia de Chile iniciará este viernes 21 de junio cuando se midan en una nueva edición del Clásico del Pacífico contra su similar de Perú. Ricardo Gareca tendrá varias novedades dentro de su esquema inicial en el certamen, y una de ellas, pasará por la posible ausencia que tendrá en la portería.

Claudio Bravo fue titular contra la selección de Paraguay, en lo que fue una holgada victoria de 3-0 de los australes. Sin embargo, tuvo que salir de la cancha, arrastrando una dura lesión que lo sacó de los entrenamientos posteriores. Aunque Ricardo Gareca confirmó su convocatoria oficial en la lista de 26 jugadores para la Copa América, no hay claridad con su participación dentro de la competencia.

CLAUDIO BRAVO NO ESTÁ RECUPERADO Y ES SERIA DUDA PARA LA COPA AMÉRICA

Pues bien, aunque hay positivismo con lo que puede ser la participación del referente, y capitán de Chile, habrá que esperar a la decisión final de Ricardo Gareca. En dado caso, tiene a Gabriel Arias como el suplente, y quien podría tomar la posición. Christopher Brandt, periodista de ESPN Chile, sentenció que Claudio Bravo se ausentó de un tramo en el entrenamiento del martes.

Se aumentaron las dudas, después de que Brandt afirmara que, “Claudio Bravo hizo la primera parte con el resto de los arqueros, pero luego cuando se comenzó a hacer fútbol estuvo apartado, no trabajó en ningún momento en cancha. Eso tiene que ver con la recuperación, con los días y ver si el jugador llegará al viernes”.

No obstante, para el periodista no habría ningún problema para que Claudio Bravo se adueñe del arco desde el primer partido de la Copa América, “yo creo que lo están esperando. Ver qué va a pasar en el ensayo general para saber si va a ser parte”. Pero, sí concluyó que, “me parece, que, por los tiempos, no debería tener problemas Claudio Bravo para llegar”.